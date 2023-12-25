Три приклади токсичної поведінки, яку багато людей вважає нормою

Існує безліч ситуації, які нам неприємні. Але ми мовчимо чи не звертаємо увагу, бо вважаємо це нормою чи простою невихованістю. На жаль, це прояви токсичної поведінки, на яку варто звертати увагу та припиняти таке спілкування.

Які три поширених приклади токсичної поведінки варто знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео психолога Оксани Клочковської в Instagram.

Приклад 1

Коли хтось поводить себе грубо, але називає це чесністю.

"Я ж чесний з тобою", - каже така людина у відповідь на дорікання.

Приклад 2

Коли людина ображає інших, а потім говорить, що це був просто жарт.

"Я пожартував, у мене почуття гумору таке", - говорить така людина, ніби виправдовуючись за свою поведінку. Або "Ти знову все не так зрозуміла".

Приклад 3

Коли людина постійно в ролі жертви. У такої людини переважно усі винні, але не вона сама.

Як зазначає психолог, токсична поведінка може бути як по всіх трьох пунктах, так і по одному. Це може бути близька людина, колега, батьки та навіть ви самі.

Якщо ви побачили таку поведінку у когось з ваших близьких, то варто задуматися і, можливо, поговорити про це. Якщо ви зловили себе на думці, що у вас є така токсична поведінка, то варто поговорити про це з психологом.