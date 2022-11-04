Три причини, через які інтимні стосунки перетворюються на подружній обов'язок

Ви перестали цілувати і обіймати один одного

Будь-які стосунки приречені, коли партнери перестають обніматися і цілуватися. Цілуйте партнера частіше, в губи, шию, ямочку під ключицею...

Несподівано, коли вона готує, або він щось майструє. Або коли дивитеся разом фільм. Тактильний контакт гарантує, що ви не віддалитеся один від одного, скільки б часу не минуло.

Самостійне роздягання

Закохані зазвичай зривають одяг із партнера або перетворюють цю процедуру на еротичну виставу. А от одружені пари зазвичай керуються принципом економії часу (поки діти сплять, бо на роботу рано вставати).

Якщо хочете зберегти інтимну пристрасть надовго, не забувайте знімати з партнера одяг, білизну час від час, або зривати, або стягувати зубами.

Побутові розмови одразу після і навіть під час інтимних стосунків

Якщо одразу після сексу ви почали обговорювати, чи не час оновити шпалери або який самокат купити синові, то не сумнівайся: запам'ятаються саме шпалери і самокат.

Буває й таке, що в процесі можна почати говорити про те, чи не час вибирати картоплю, чи що подарувати мамі на день народження.

Краще поговоріть про те, як будете кохатися наступного разу. Це точно підігріє градус ваших стосунків.