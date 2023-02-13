Три препарати, які швидко збивають тиск: дієві поради кардіолога

Дієві препарати, які можна прийняти для зниження тиску

Фармадипін, Ніфедипін, Коринфар

Діюча речовина - Nifedipine, випускається в дозуваннях 10, 20, 40 мг. Препарат зменшує спазм і розширює коронарні та периферичні (головним чином артеріальні) артерії судини, знижує артеріальний тиск.

Починає діяти, тобто знижувати АТ через 20 хвилин, тривалість клінічного ефекту 4-6 годин. Для швидкого зниження тиску - 10-20 мг під язик, можна 2 рази на добу. Максимальна добова доза становить не більше 180 мг.

Каптоприл

Діюча речовина - Captopril, буває в дозуваннях 25, 50 мг. Препарат, розширюючи судини, знижує АТ. Для швидкого ефекту - 25-50 мг під язик, можна 3 рази на добу. Максимальна доза на добу - 100 мг.

Каптопрес

Діюча речовина - Captopril + Hydrochlorothiazide, випускається в дозуваннях 25/12,5 мг, 50/25 мг. Для швидкої дії - 1/2-1 таблетка під язик, можна 2-3 рази на добу. Максимальна доза на добу каптоприлу - 100 мг, гідрохлортиазиду - 50 мг.

Не зловживайте цими ліками, а йдіть до кардіолога

Названі вище препарати допоможуть знизити тиск, але на нетривалий час. Якщо у вас виник гіпертонічний криз, вам необхідна консультація кардіолога.

Так, за допомогою названих вище ліків, ви зможете врегулювати тиск самостійно до приїзду швидкої. Але не пийте все підряд у великих дозах, адже раніше, ніж через 15 хвилин таблетка не зіб'є тиск, бо занизький тиск може бути не менш небезпечний, ніж високий.

Запишіться до кардіолога, який (якщо ви цього потребуєте) випише вам препарати, які ви прийматимете на постійній основі, щоб тримати тиск в нормі.