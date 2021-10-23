Было три пистолета, и Болдуину дали с боевыми патронами: новые факты об убийстве украинки

В обнародованном документе сказано, что помощник режиссера невольно вручил Болдуину заряженное огнестрельно оружие и заверил, что его можно безопасно использовать всего за несколько минут до рокового выстрела.

На самом же деле пистолет был заряжен боевыми патронами, и когда 63-летний актер нажал на спусковой крючок, он смертельно ранил Галину. Режиссер Соуза стоял позади оператора, и тоже был ранен, но легко.

Офис шерифа округа Санта-Фе получил ордер в пятницу, чтобы следователи могли задокументировать место происшествия на ранчо за пределами города, где произошла стрельба. Правоохранители должны были осмотреть окровавленный костюм Болдуина, оружие, из которого был произведен выстрел, другие реквизиты и патроны, а также любые имеющиеся видеозаписи.

Пистолет был одним из трех, которые оружейник вестерна Ханна Гутьеррес установила на тележке возле деревянного строения, где разыгрывалась сцена.

Место происшествия - на съемках фильма "Ржавчина" возле Санта Фе (фото: Roberto E. Rosales/Albuquerque Journal)

Помощник директора Дэйв Холлс вытащил пистолет из тележки и передал его Болдуину, не подозревая, что оружие было заряжено боевыми патронами, рассказал детектив.

Гутьеррес сняла гильзу с пистолета после стрельбы и передала оружие прибывшей полиции.

По словам сценаристки фильма Мэми Митчелл, она стояла рядом с Гатчинс, когда ее застрелили.

Уроженка Украины Галина Гатчинс, оператор-постановщик фильма "Ржавчина" (фото: Adam Egypt Mortimer via AP)

"Я выбежала, позвонила в службу 911 и сказала: "Пришлите всех, отправьте всех"... Эта женщина погибла в начале своей карьеры. Она была необыкновенной, редкой, очень редкой женщиной", - говорит она.

Митчелл добавила, что вместе с другими члены съемочной группы присутствовала на частной поминальной службе в пятницу вечером в Санта-Фе.

Болдуин назвал убийство "трагической случайностью".

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Гатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - написал Алек в своем Twitter.

42-летняя Галина Гатчинс получила смертельное ранение на съемках и скончалась в больнице (фото: Jack Caswell via AP)

Никаких обвинений предъявлено не было, и представитель шерифа Хуан Риос отметил, что Болдуину разрешили путешествовать.

"Он свободный человек", - добавил правоохранитель.

Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)