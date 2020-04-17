Три недели без средств защиты: почему коронавирус накрыл Тернополь

Коронавирус в Тернополе (Коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали, с чем столкнулись в начале эпидемии коронавируса в регионе

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4662 пациентов и прирост инфицированных за последние сутки составил более 500 человек. Одна из самых сложных областей – Тернопольская, там более 350 заболевших. Медики рассказали, почему там вспыхнул очаг COVID-19 и с чем они столкнулись в самом начале эпидемии.

В Монастыриском районе Тернопольской области инфекционная больница переполнена и число инфицированных растет с каждым днем. Первой пациенткой с COVID-19 стала медработник, которую госпитализировали с тяжелой пневмонией в ту же больницу, где она работала. Как говорят врачи, на тот момент в больнице не было даже необходимого количества медицинских масок, пишет ТСН.

Первую пациентку поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз у нее подтвердили только через полторы недели и на данный момент количество инфицированных медиков уже увеличилось до 24 человек. Из-за большого наплыва больных в старенькую больницу, где не было даже инфекционного отделения, пришлось срочно оборудовать госпиталь. Врачи просто валились с ног и сутками не выходили из реанимации.

В больнице остался только один анестезиолог, так как его коллеги слегли с коронавирусом.

"Начинали мы страшно, потому что не знали, с чем мы сталкиваемся. И протоколы, и тесты появились уже позже, когда мы уже начали работать с такими больными. Мы в контакте были уже две и даже три недели, и без средств защиты", - рассказал врач Юрий Тимочко.

На всю больницу было только два аппарата вентиляции легких, один из них одолжили в больнице соседнего района. Как утверждают медики, им повезло, что больные с коронавирусом не поступали одновременно.

"Спасло и их, и нас то, что они были последовательными. То есть, каждый следующий больной имел возможность находиться на вспомогательной вентиляции. Если бы все пять больных поступили одновременно, то у нас были бы проблемы. Эти методы карантина обусловили не такую яркую вспышку", - добавил врач-анестезиолог.

На данный момент количество инфицированных в регионе не уменьшается. В больнице признают, что средств защиты им хватит максимум на две недели. Всем необходимым медиков обеспечили благотворители, волонтеры и обычные люди. Летальный случай у них был за месяц всего один – умерла старушка, которой было 83 года и у которой были сопутствующие заболевания.

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