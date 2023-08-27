Три найважливіших питання про жіноче здоров'я. Лікарі спростували найпопулярніші міфи

Коли можна завагітніти знову після пологів, наскільки це шкідливо (якщо майже одразу) для жінки, майбутньої дитини?

Якщо ви вже батьки, то народження ще однієї дитини ставлять перед вами нові питання. Наприклад: чи готові ви з партнером піклуватись ще одного новонародженого? Або як ваша інша дитина або діти відреагують на те, що ви будете розділяти увагу з ще з однією дитиною.

Як показують дослідження, початок нової вагітності протягом 6 місяців після народження дитини пов’язане з наступними ризиками: передчасні пологи, відшарування плаценти, зниження ваги при народженні, вади розвитку дитини та анемія матки.

Крім того, нещодавні дослідження свідчать про те, що вагітність на дуже тісному проміжку може бути пов’язана з підвищеним ризиком аутизму у дітей, що народжуються наступними. Ризик найвищий для вагітності з інтервалом до 12 місяців.

Короткі інтервали між вагітностями не дають матері відновитися. Наприклад: вагітність та годування грудьми виснажують запаси поживних речовин, особливо заліза та фолієвої кислоти. А це напряму впливає на ваше здоров’я, та здоров’я наступної дитини.

Найкращий інтервал між вагітностями - 18-24 місяці, але не більше ніж 5 років. Якщо інтервал між вагітностями понад 5 років, це теж призводить до ризику, таких як прееклампсія.

Якщо ми говоримо, про групи ризику таких жінок, які мають проблеми з зачаттям або вік старше 35 років, то інтервал між вагітностями ми закладаємо 12 місяців.

Але, ці ризики не стосуються пар, які мали викидень. Якщо ви здорові та відчуваєте себе готовими, не потрібно чекати довго після викидня, плануйте наступну вагітність одразу.

Які контрацептиви найбільше впливають на жіноче здоров'я?

Ми маємо 5 великих груп методів контрацепції:

Внутрішньоматкові спіралі, гормональні або не гормональні

Гормональні контрацептиви: оральні контрацептиви, пластирі, міні-пілі, гормональний імплант, пластирі та ін’єкції.

Бар’єрні методи: презервативи чоловічі та жіночі, вагінальна діафрагма, цервікальний ковпачок і т.д..

Природні методи: календарний метод планування вагітності або метод лактаційної аменореї.

Незворотні методи: жіноча стерилізація шляхом перев’язки маткових труб

Найбільшу ефективність показують гормональні методи контрацепції. Якщо говорити серед всіх цих перелічених засобів, підшкірні імпланти мають найкращий захист від вагітності.

Тому що вони встановлюються медичним працівником і жінка не може порушити режим прийому препарату. Найгірший захист від вагітності - бар’єрні методи контрацепції. При їх використанні вагітність настає частіше.

Якщо оцінити методи контрацепції стосовно захисту від хвороб, які передаються статевим шляхом, то цей захист є тільки у жіночих та чоловічих презервативів.

Але якщо говорити про можливі побічні ефекти, то вони повністю відсутні у календарного методу та методу лактаційної аменореї, практично відсутні у бар’єрних методів контрацепції та помірні у внутрішньоматкових спіралей та гормональних методах.

Якщо оцінити системну дію на організм, то тільки гормональні методи контрацепції мають системну дію. Всі інші засоби, в тому числі гормональна внутрішньоматкова спіраль, не мають системної дії на організм.

Системна дія полягає в тому, що побічні ефекти можуть впливати на різні системи організму. Наприклад: нерегулярні мажучі виділення, чутливість молочних залоз, підвищене тромбоутворення, коливання маси тіла.

Але, ми маємо системну дію не тільки негативних побічних ефектів, а і позитивних ефектів на шкіру, волосся, нігті, настрій, зменшення симптомів ПМС, лікування депресії та надійну контрацепцію.

Тому, кожна жінка має право обрати для себе, що їй підходить краще, що вона більше хоче, надійності або безпечності. Гормональні методи контрацепції призначаються виключно лікарем після консультації.

Чи шкодить здоров'ю відсутність інтимного життя у жінки з точки зору гінеколога?

Секс надзвичайно корисний для нашого здоров’я. Він активує різноманітні нейромедіатори, які впливають не лише на мозок, а й на інші органи та системи нашого тіла.

До переваг сексу відносять: зниження артеріального тиску, покращення імунної системи, поліпшення здоров’я серця, зниження ризику серцево-судинних захворювань, стабільність самооцінки, зменшення тривоги, підвищення лібідо, природне полегшення болю та багато іншого.

Звісно, жінки стикаються з різними життєвими ситуаціями та способами життя. Ми описали ідеальну картинку, коли все складається дуже добре. Коли є гарні стосунки або надійний статевий партнер.

Отримання оргазму через мастурбацію з використанням секс-іграшок звісно не стимулює вивільнення такої кількості окситоцину або інших гормонів, які підвищують настрій, але жінки без партнерів все одно можуть самостійно насолоджуватись всіма перевагами сексу.

Стосовно жіночого організму, дослідження показали, що чим більше ви займаєтесь сексом - тим краща ваша сексуальна функція, це стосується як самостійного сексу та і з партнером.

Жінка, яка тривалий час не займалась сексом, повинна проаналізувати чому саме це відбувається: чи відчуває вона дискомфорт та біль, чи можливо це моральний вплив партнера.

Жінкам, які страждають від сексуальних дисфункції потрібно обов’язково звернутись за допомогою до лікаря. Існує дуже великий спектр проблем, які можуть заважати насолоджуватись здоровим статевим життям. Наше сексуальне здоров’я не менш важливе ніж будь-які інші проблеми зі здоров’ям.

Питання стосовно жіночого здоров’я та сексуального життя не втрачають свою актуальність в будь-який час.

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