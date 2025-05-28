Три найпоширеніші хвороби у дітей до 10 років, про які ви повинні знати

Три найпоширеніші хвороби у дітей

Респіраторні захворювання

Деякі з найпоширеніших респіраторних захворювань, якими можуть захворіти діти, є захворювання дихальних шляхів. Звичайна застуда є одним із найпоширеніших. Це вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів, що викликає кашель, закладеність носа і, в деяких випадках, незначне підвищення температури.

Бронхіоліт - ще одне поширене захворювання, переважно у немовлят і дуже маленьких дітей. У людини, яка ним хворіє, виникають труднощі з диханням через запалення бронхів. Запалення горла, відоме як фарингіт, зазвичай спричинене вірусною або бактеріальною інфекцією і дуже поширене серед дітей. Астма, з іншого боку, також дуже поширена у дітей. Це хронічне захворювання дихальних шляхів, що викликає запалення та звуження бронхів, значно ускладнюючи дихання.

Екзантематозні захворювання

Це група системних інфекцій з різним ступенем заразності, головною характеристикою яких є наявність симетричного висипу на шкірі (екзантеми), і які найчастіше зустрічаються в дитячому віці, за даними фахівців IMSS.

До цієї групи захворювань належать вітряна віспа, краснуха, епідемічний паротит (свинка) та кір. Ці хвороби особливо поширені в дитинстві, коли вони також легше передаються. Усі вони є вірусними захворюваннями, які, крім шкірних або залозистих висипань, викликають дискомфорт, лихоманку, кашель, біль, а також загальне нездужання.

Шлунково-кишкові хвороби

Такі захворювання також дуже поширені серед дітей. Гастроентерит є одним із них і виникає, коли запалюються шлунок та кишківник. Це запалення викликає блювоту, діарею та лихоманку, і зазвичай спричинене вірусною або бактеріальною інфекцією.