Три найкращі вправи, які на 100% усунуть біль в спині

Відчуваєте постійний біль у спині? Змирилися з цим? Цього робити не варто, адже ви можете самі впоратися з проблемою.
Які три фізичні вправи допоможуть при болю у спині, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.
Фізіотерапевт Хуанма Ортега розповів, що після 20 років досвіду роботи з біомеханікою людського тіла, він усвідомив постійну проблему, з якою він стикався у своїй практиці.
"Більшість пацієнтів приходять із тією самою проблемою: вони отримували лікування, зосереджене на заспокоєнні симптомів, але ніхто не навчив їх, що робити, щоб розкрити походження травми. Побачивши кількість дезінформації про біль у спині, я вирішив написати цю книгу та розвіяти міфи та запропонувати реальне рішення", - сказав експерт.
Ця вправа допомагає зняти напругу в попереку та покращує рухливість хребта. Вона ідеально підходить для тих, хто часто проводить час сидячи за столом або має сидячу роботу. Повороти тулуба покращують гнучкість і кровообіг у спині, що знижує ризик розвитку болю.
Як виконувати:
Результат: Зменшення напруги в попереку, покращення гнучкості хребта та зниження болю.
Ця вправа є однією з найбільш ефективних для розтягування спини та покращення рухливості хребта. Вона допомагає зняти напругу у всіх ділянках спини, починаючи від шиї і до попереку.
Як виконувати:
Результат: Полегшення болю в спині, покращення гнучкості хребта і зняття напруги в м'язах.
Ця вправа сприяє зміцненню м'язів нижньої частини спини, сідниць і стегон. Вона також допомагає розтягнути м'язи спини, знижуючи біль у попереку та покращуючи поставу.
Як виконувати:
Результат: Зміцнення м'язів спини, сідниць і стегон, що допомагає зняти біль і запобігти його виникненню.
Важливо виконувати ці вправи хоча б 3-4 рази на тиждень для досягнення видимих результатів. Завжди перед виконанням вправ проводьте легке розігрівання м'язів, щоб уникнути травм. Не забувайте дихати під час виконання вправ. Це допоможе знизити напругу і дозволить м'язам розслаблятися.
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