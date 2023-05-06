Три найгрубіші помилки в сексі, які псують все

Інтимна сторона вкрай важлива для підтримання здорових стосунків у парі. Тому варто знати, які грубі помилки в ліжку можуть зіпсувати геть усе.
Про це повідомляє Telegram-канал Інтимологія.
Таким найчастіше грішать жінки, але й чоловіки можуть прикидатися, аби не образити партнера.
Якщо вас щось не влаштовує, не бійтеся ініціювати відкриту розмову, інакше невдоволення наростатиме і врешті-решт зіпсується не тільки інтимна сфера ваших стосунків, але й в цілому все піде шкереберть.
В наш час говорити про секс не соромно, ходити до сексолога - не соромно, тож припиніть грати в пристрасть і вона з'явиться у вашому житті насправді.
Цього не можна робити ні в голові, ні в голос. Чоловіків може шалено образити порівняння розмірів чи кількості сексу. А жінкам навряд чи прийдеться до вподоби фраза на кшталт: "А Маша робила це краще".
Навіть якщо партнер вас просить розповісти, чи був колишній (колишня) краще, не потрапляйте в таку пастку - не порівнюйте!
Ніякого "наступного разу ти кінчиш"! Секс має приносити задоволення обом. Коли ви фінішуєте, природно, що ви втрачаєте інтерес - це нормальна реакція вашого організму.
Якщо так трапляється, зробіть паузу, щоб потім продовжити з новими силами. А от повертатися і хропіти - точно не варіант, якщо для вас і партнера (партнерки) важливе ваше сексуальне життя.
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