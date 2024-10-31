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Три ледь помітних ознаки, які можуть вказувати на захворювання серця

Четвер 31 жовтня 2024 11:50
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Три ледь помітних ознаки, які можуть вказувати на захворювання серця Які ознаки вказують на хворобу серця (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Хвороби серця є найпоширенішими у світі, близько 50% людей у світі мають проблеми з цим важливим органом. Хірург назвав три непомітні ознаки, які можуть вказати на хворобу серця.

Які саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Три ознаки при хворобі серця

Судинний хірург із клініки Майо Янг Ербен розповів, що біль у ногах, судоми та затяжні рани стоп є одними із симптомів, які можуть свідчити про захворювання периферичних артерій, звуження або закупорку судин, які постачають кров до ніг.

Це може стосуватися людей, які відчувають біль у ногах під час ходьби, до більш запущених випадків, коли приплив крові до ноги настільки порушений, що пацієнти відчувають біль під час відпочинку.

Серцево-судинні захворювання стосуються кількох станів, включаючи інфаркт, серцеву недостатність, серцеві аритмії, захворювання судин, вроджені вади серця, інсульт і високий кров'яний тиск.

Експерти кажуть, що якщо холестерин і жир накопичуються в артеріях ніг, вони також, ймовірно, накопичуються в інших артеріях, включно з тими, що живлять серце і мозок.

Фактори ризику розвитку сердечних хвороб включають паління тютюну, малорухливий спосіб життя, вік старше 50 років, високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину, діабет і сімейну історію захворювання.

Лікування залежить від тяжкості випадку, причому Ербен попереджає, що, якщо не лікуватися, це може спричинити відкриті виразки, які не загоюються, потенційно призводячи до смерті тканин, а у важких випадках потребують ампутації кінцівки.

Ербен рекомендує звернутися до лікаря, якщо у вас повторюються судоми в ногах.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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