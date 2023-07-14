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Три групи продуктів, які прискорюють старіння: список від дієтолога

Які продукти прискорюють старіння (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні в багатьох індустріях з'явилося поняття "Anti Age", яке найчастіше пов'язують з косметичними процедурами. Антивікове харчування також існує, але насправді воно не має на увазі незвичних продуктів чи складних комбінацій. Це просто здорове та збалансоване харчування.

А які продукти прискорюють старіння, розповіла дієтолог Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram.

Цукор

Він викликає розвиток запалення та інсулінорезистентності, підвищує рівень цукру в крові, збільшує ризики метаболічного синдрому та інших супутніх захворювань.

Найбільше та найпомітніше на цукор реагує шкіра. До молекул колагену приєднуються молекули глюкози та фруктози, що називається процесом глікації. Як наслідок колаген втрачає свої властивості, а відповідно шкіра - пружність та еластичність.

Алкоголь

Алкоголь порушує всмоктування поживних речовин з їжі та збільшує ризик ожиріння печінки, атеросклерозу, порушення обміну речовин.

Річ у тому, що алкоголь - це джерело глюкози. Якщо ви споживаєте солодкий алкоголь - це справжня калорійна "бомба", яка часто стає поширеною причиною швидкого набору ваги.

"Тож для збереження молодості та здоров'я максимально скоротіть, а краще взагалі відмовтеся від алкоголю", - радить експерт.

Трансжири

За словами дієтолога, трансжири - це найшкідливіша група речовин, яка може бути в раціоні. Вони "ховаються" в тістечках, цукерках, плавлених сирках, кондитерських кремах, маргарині та багатьох інших продуктах.

Трансжири не несуть жодної поживності, а також збільшують рівень "поганого" холестерину у крові, підвищують рівень хронічного запалення, сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, порушують вуглеводний обмін та перешкоджають засвоєнню поживних речовин з їжі.

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