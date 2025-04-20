Весняні добрива для кабачків, які дають шалений урожай: 3 даром і ще одне - за копійки

Кабачки починають саджати с середині весни і щоб отримати великий врожай, важливо правильно підготувати ґрунт і внести необхідні добрива. Існують народні методи підживлення, які допоможуть досягти бажаного результату без зайвих витрат.

РБК-Україна (проект Styler) дає кілька порад щодо того, що варто покласти в лунку при посадці кабачків.

Підживлення перегноєм

Одним із найбільш поширених і доступних способів підживлення кабачків є використання перегною. Це органічне добриво багате на поживні речовини, які сприяють розвитку здорових рослин. Просто додайте жменю перегною в кожну лунку перед посадкою насіння і закопайте.

Важливо пам'ятати, що свіжий гній використовувати не можна, оскільки він може пошкодити насіння. Регулярний полив після посадки допоможе підживленню проникнути в ґрунт і швидше діяти.

Бур'яни як природне добриво

Ще одним ефективним методом підживлення є використання бур'янів, зокрема кропиви. Це природне добриво не тільки покращує структуру ґрунту, а й забезпечує рослини корисними мікроелементами.

Зірвіть траву, подрібніть її і рівномірно посипте в лунку. Після цього перекопайте ґрунт, щоб бур'яни добре змішалися з землею. Такий підхід дозволить кабачкам отримати необхідні поживні речовини, не використовуючи хімічних добрив.

Використання попелу для покращення росту

Попіл - це ще один природний засіб, який ефективно стимулює зростання кабачків. Він багатий на кальцій та інші мікроелементи, які підтримують здоров'я рослин. Для кожної лунки достатньо внести 50 г попелу.

Можна також змішати попіл з перегноєм для досягнення кращого ефекту. Цей метод особливо корисний, якщо ваш ґрунт бідний на поживні елементи.

Борна кислота

Для тих, хто готовий використовувати хімічні препарати, борна кислота стане чудовим вибором. Вона допомагає збільшити розмір плодів, робить їх соковитими та захищає від деяких шкідників.

Для приготування розчину розчиніть одну чайну ложку порошку борної кислоти в літрі теплої води, а потім розбавте 10 літрами води. Отриманий розчин потрібно влити в лунки перед посадкою кабачків, що сприятиме їхньому швидкому росту та розвитку.

Полив після посадки

Не забувайте, що після посадки кабачків потрібно обов'язково полити грядки. Це дозволить підживленню краще проникнути в ґрунт і забезпечить рослини необхідними речовинами. Регулярний полив також допоможе зберегти оптимальний рівень вологи для росту кабачків.