Три астрологічні пари, які не можуть жити одне без одного. Для них розлука гірша за смерть
Для деяких пар свобода у стосунках є важливою, проте не для цих Знаків Зодіаку.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає як про астрологічні пари, які не уявляють своє життя одне без одного. Для них розлука - гірша за смерть.
Телець і Рак
Вони жадають постійних пригод, потоку любові та прихильності одне до одного. Щоразу, коли ці двоє розходяться, їхнє життя стає менш гармонійним. Телець завжди прагне бачити партнера поруч і відчуває себе повноцінним, коли той повертається.
Водночас Рак шукає схвалення від другої половинки, яке може виражатися поцілунками чи міцними обіймами. Обидва Знаки Зодіаку прагнуть віднайти спокій і рахують хвилини до зустрічі одне з одним.
Лев і Риби
У багатьох аспектах вони не є ідеальною парою, оскільки мають між собою багато відмінностей. На відміну від інших пар, де гармонія з’являється з першої зустрічі, Левам і Рибам потрібен час, щоб порозумітися.
Але коли це станеться, цим двом стане важко розставатися. Вони відчувають сильну потребу у своєму партнері, і їхня енергія зменшується, коли вони не разом. Вони роблять усе, щоб бути поруч і робити одне одного щасливими.
Які знаки Зодіаку не уявляють своє життя окремо одне від одного (фото: unsplash.com)
Близнюки та Козоріг
Ці двоє також можуть знайти спільну мову не з першого погляду, проте з часом їхній романтичний союз стає прикладом для інших – прикладом романтичності, відвертості й чесності.
Стосунки цих двох Знаків Зодіаку мають багато шансів на успіх, і щоразу, коли вони розходяться по справах, вони відчувають сум. Лише разом вони можуть переконатися, що готові підкорювати цей світ, адже поруч саме та людина.
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