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Три астрологічні пари, які не можуть жити одне без одного. Для них розлука гірша за смерть

Вівторок 29 жовтня 2024 12:01
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Три астрологічні пари, які не можуть жити одне без одного. Для них розлука гірша за смерть Астрологи розповіли про вдалі астрологічні пари (фото: unsplash.com)
Автор: Любов Блажко

Для деяких пар свобода у стосунках є важливою, проте не для цих Знаків Зодіаку.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає як про астрологічні пари, які не уявляють своє життя одне без одного. Для них розлука - гірша за смерть.

Телець і Рак

Вони жадають постійних пригод, потоку любові та прихильності одне до одного. Щоразу, коли ці двоє розходяться, їхнє життя стає менш гармонійним. Телець завжди прагне бачити партнера поруч і відчуває себе повноцінним, коли той повертається.

Водночас Рак шукає схвалення від другої половинки, яке може виражатися поцілунками чи міцними обіймами. Обидва Знаки Зодіаку прагнуть віднайти спокій і рахують хвилини до зустрічі одне з одним.

Лев і Риби

У багатьох аспектах вони не є ідеальною парою, оскільки мають між собою багато відмінностей. На відміну від інших пар, де гармонія з’являється з першої зустрічі, Левам і Рибам потрібен час, щоб порозумітися.

Але коли це станеться, цим двом стане важко розставатися. Вони відчувають сильну потребу у своєму партнері, і їхня енергія зменшується, коли вони не разом. Вони роблять усе, щоб бути поруч і робити одне одного щасливими.

Три астрологічні пари, які не можуть жити одне без одного. Для них розлука гірша за смертьЯкі знаки Зодіаку не уявляють своє життя окремо одне від одного (фото: unsplash.com)

Близнюки та Козоріг

Ці двоє також можуть знайти спільну мову не з першого погляду, проте з часом їхній романтичний союз стає прикладом для інших – прикладом романтичності, відвертості й чесності.

Стосунки цих двох Знаків Зодіаку мають багато шансів на успіх, і щоразу, коли вони розходяться по справах, вони відчувають сум. Лише разом вони можуть переконатися, що готові підкорювати цей світ, адже поруч саме та людина.

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