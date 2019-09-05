Тревожные симптомы: что нужно знать о инфаркте и инсульте

Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает наибольшее количество людей в мире
Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. Во всемирной организации охраны здоровья рассказали о факторах риска, симптомах и причинах группы опасных заболеваний.
Наиболее опасными последствиями сердечно-сосудистых заболеваний являются инфаркт и инсульт - они происходят в результате закупорки сосудов ведущих к сердцу или мозгу.
Закупорка становится следствием образования жировых отложений на стенках сосудов и приводит к инфаркту миокарда или же ишемического инсульта. А кровотечение сосудов мозга становится причиной геморрагического инсульта.
Инфаркт и инсульт - симптомы и причины (фото: ajp.com.au)
Причиной инфаркта миокарда, как правило, становится сочетание разных факторов риска:
Научно доказано, что отказ от курения, злоупотребления алкоголем, уменьшение количества соли в рационе, диета, богатая фруктами и овощами, регулярные умеренные физические нагрузки снижают риск развития этих заболеваний.
Кроме того факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний являются стресс и наследственность.
Инфаркт и инсульт - симптомы и причины (фото: ajp.com.au)
Так, о сердечно-сосудистом заболевании можно не догадываться, пока не станет совсем плохо. Инфаркт или инсульт могут быть первыми предупреждениями.
Стоит отметить, что у женщин чаще всего проявляются следующие симптомы: нехватка дыхания, тошнота, рвота, боли в спине и челюсти.
При таких симптомах необходимо безотлагательно обратится за помощью специалистов.
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