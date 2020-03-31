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Третья смерть от коронавируса под Ровно: женщина ходила к соседям и занималась самолечением

STYLERКоронавирус    31.03.2020 - 17:35
Третья смерть от коронавируса под Ровно: женщина ходила к соседям и занималась самолечением
От коронавируса умерла пенсионерка под Ровно (коллаж РБК-Украина)

Поражение коронавирусом у женщины подтвердили уже посмертно

Коронавирус в Украине диагностировали 31 марта у 549 человек, и в 13 случаях болезнь привела к летальному исходу. Под Ровно зафиксирована вспышка COVID-19 в селе Тынное, и в области сейчас насчитали 13 зараженных и подтвердили 3 смерти.

О третем трагическом случае рассказал сегодня на брифинге замначальника управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Овсяник. По его словам, вирус подтвердили у женщины из села Тынное, которая скончалась 30 марта.

Пенсионерка заболела 26 марта и несколько дней занималась самолечением, и за медпомощью не обращалась. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии вечером 29-го в Сарненскую центральную райбольницу, а на следующий день медики констатировали смерть.

"Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов", - заявил Овсяник.

Как рассказал главный врач Сарненской ЦРБ Василий Иванюк, реаниматологи в течение трех часов боролись за ее жизнь, однако спасти пациентку не удалось. Об этом передает местное издание "Радіо ТРЕК".

В свою очередь Овсяник отметил, что пенсионерка на самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей.

В настоящее время устанавливают круг людей, с которыми женщина контактировала.

Чиновник добавил, что внук умершей поступил в Сарнинскую больницу, но результат быстрого теста на коронавирус был отрицательным.

Как сообщалось ранее, в Ровно одна из инфицированных женщин, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, работает в детской библиотеке.

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