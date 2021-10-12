Трещины в стенах и грибок: в Киеве школьники учатся в жутких условиях

Родители учеников школы №162 в Киеве бьют тревогу. Дети вынуждены учиться в жутких условиях: на стенах классов грибок и трещины, в одной из стен дыра, которая выходит в бассейн. Кроме того, школа на 50% переполнена и поломаны туалеты.

Ученики школы №162 вынуждены учиться в жутких условиях. Стены в классах шелушатся, на них есть грибок, дыры и трещины. Туалеты в учебном заведении сломаны, вместо панелей в потолке дыры. Дети постоянно дышат хлором. Родители постоянно жалуются на условия в классах, но в дирекции школы и отделе образования постоянно отвечают, что ждут средства на ремонт.

Родители школьников считают, что такое состояние классов именно из-за некачественного ремонта, в том числе и ремонта кровли школы. Деньги выделялись на то, чтобы привести здание в порядок, но работы либо не выполнялись совсем, либо частично.

"Четыре раза выделялись средства на общую сумму 1,2 млн гривен. Сейчас эти работы не выполнялись или выполнялись частично", - говорят родители.

Школа рассчитана на 708 учеников, но сейчас заполнена более чем на тысячу детей. Расширения ждут уже несколько лет. Есть проблемы и с учебным процессом: на 16 классов старшей школы всего два учителя математики, один – на больничном.

"Вот сейчас урок математики в 10 классе проводится, так как учителя нет, дети смотрят, как все, что проходит. Это систематически. Как нам сдавать ВНО?", — возмущаются родители.

Педагогов по информатике и трудовому обучению – по одному на всю старшую школу. Директор признается, что заменяют уроки те учителя, кто свободен.

В управление образования директор школы по поводу ремонта обращение писала и ждет финансирования.

"Провели ремонтные работы. Это замена сливных стоков, чтобы отвести воду от стен. Классы, которые вы видели, закрыты на ремонт", — добавляет директор.

В управлении образования перед началом учебного года школу проверяли и признали годной. Все проблемы считают временными, текущими, которые можно устранить во время учебного процесса.

В Киеве школьники учатся в классах с грибком и трещинами на стенах