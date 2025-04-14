Треш-блогерка Діана обурила заявою про війну: "Мені байдуже, аби ТЦК не забрало чоловіка"

TikTok-блогерка з Вінниччини Діана Поліщук викликала хвилю обурення в мережі через свої слова про повномасштабну війну та нещодавню трагедію в Сумах.

У прямому ефірі Діана Поліщук заявила, що війна не має ніякого впливу на її життя, і єдине, що її хвилює - це питання, щоб її чоловіка не забрали до армії.

На новину про загиблих у Сумах дівчина відреагувала зневажливо, сказавши: “І що? У мене все добре”.

“На мене війна не впливає, що мені війна? Мені ж байдуже. Мене тільки одне, щоб ТЦК не було, бо у мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені і ТЦК було б байдуже”, - видала горе-блогерка.

Реакція українців

Багато хто закликав офіційні органи звернути увагу на слова Поліщук, підкреслюючи, що подібна байдужість до війни є неприязною і неприпустимою.

Люди обурювалися, зазначаючи, що в умовах війни, коли кожну хвилину гинуть невинні, такі висловлювання є не тільки безсердечними, а й образливими для всіх, хто бореться за країну.

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Знайдіть її чоловіка, щоб їй не було байдуже: є війна, чи немає

Як можна таке казати? Хто ви після цих слів? Коли кожну хвилину гинуть люди, невинні діти, маленькі, які хочуть жити, радіти життю і бачити свою маму і тата. Коли наші чоловіки стоять на захисті

Ганьба за таке слово. Війна досягає кожного. Гріх казати таке слово, коли кожного дня жінки залишаються вдовам, діти сиротами. Стільки сліз та крові проливає щодня

Боже, що ти несеш? Людоньки, кому ви кидаєте гроші, кому?

Блогерка відповіла

Після хвилі хейту дівчина почала виправдовуватися, мовляв, про наслідки трагедії у Сумах вона не знала, бо їй "не було коли прочитати новини".

"Зараз я бачу, що мережею шириться уривок відео, який зробили з мого ефіру з приводу Сум. Я хочу пояснити. Я учора вела прямий ефір і не знала, що сталося у Сумах, бо я прокинулася о третій годині дня, почала готувати їсти та вийшла в ефір. У мене не було коли подивитися, і мені ніхто про це не сказав. Мені писали: "Місто Суми'" Ну, місто Суми - і місто Суми. Звідки я можу знати? А коли я вже побачила увечері - я не знала, що там таке сталося. Я зараз хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Чесно, це жах, що там сталося", - цинічно висловилася блогерка.

Втім, у щирість її слів, звісно, її фоловери не повірили.

Хто така Діана Поліщук

Діана Поліщук мешкає в селі Юрківці на Вінниччині. Її контент у TikTok, який часто вирізняється провокаційністю та абсурдними темами, викликає жвавий інтерес у глядачів.

Особливу популярність блогерка здобула завдяки стрімам, під час яких їй вдається зібрати значні суми - від 100 до 200 тисяч гривень - на реалізацію власних забаганок. На її TikTok-акаунт підписано понад 159 тисяч користувачів.

Раніше вона потрапила в центр уваги через покупку нового авто, гроші на яке, як стверджується, отримала саме завдяки донатам своїх підписників, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах.