Треш-блогерка Діана обурила заявою про війну: "Мені байдуже, аби ТЦК не забрало чоловіка"
TikTok-блогерка з Вінниччини Діана Поліщук викликала хвилю обурення в мережі через свої слова про повномасштабну війну та нещодавню трагедію в Сумах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку дівчини.
У прямому ефірі Діана Поліщук заявила, що війна не має ніякого впливу на її життя, і єдине, що її хвилює - це питання, щоб її чоловіка не забрали до армії.
На новину про загиблих у Сумах дівчина відреагувала зневажливо, сказавши: “І що? У мене все добре”.
“На мене війна не впливає, що мені війна? Мені ж байдуже. Мене тільки одне, щоб ТЦК не було, бо у мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені і ТЦК було б байдуже”, - видала горе-блогерка.
@diana.andriivna у мене війни нема #діанкасільськийблогер #діанаблогер #війна #україна #хочуврек оригінальний звук - diankaa_69
Реакція українців
Багато хто закликав офіційні органи звернути увагу на слова Поліщук, підкреслюючи, що подібна байдужість до війни є неприязною і неприпустимою.
Люди обурювалися, зазначаючи, що в умовах війни, коли кожну хвилину гинуть невинні, такі висловлювання є не тільки безсердечними, а й образливими для всіх, хто бореться за країну.
- Відмітьте офіційні акаунти, хай СБУ цікавиться нею
- Знайдіть її чоловіка, щоб їй не було байдуже: є війна, чи немає
- Як можна таке казати? Хто ви після цих слів? Коли кожну хвилину гинуть люди, невинні діти, маленькі, які хочуть жити, радіти життю і бачити свою маму і тата. Коли наші чоловіки стоять на захисті
- Ганьба за таке слово. Війна досягає кожного. Гріх казати таке слово, коли кожного дня жінки залишаються вдовам, діти сиротами. Стільки сліз та крові проливає щодня
- Боже, що ти несеш? Людоньки, кому ви кидаєте гроші, кому?
Блогерка відповіла
Після хвилі хейту дівчина почала виправдовуватися, мовляв, про наслідки трагедії у Сумах вона не знала, бо їй "не було коли прочитати новини".
"Зараз я бачу, що мережею шириться уривок відео, який зробили з мого ефіру з приводу Сум. Я хочу пояснити. Я учора вела прямий ефір і не знала, що сталося у Сумах, бо я прокинулася о третій годині дня, почала готувати їсти та вийшла в ефір. У мене не було коли подивитися, і мені ніхто про це не сказав. Мені писали: "Місто Суми'" Ну, місто Суми - і місто Суми. Звідки я можу знати? А коли я вже побачила увечері - я не знала, що там таке сталося. Я зараз хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Чесно, це жах, що там сталося", - цинічно висловилася блогерка.
@diana_blogerr
оригінальний звук - Діанка Блогера
Втім, у щирість її слів, звісно, її фоловери не повірили.
Хто така Діана Поліщук
Діана Поліщук мешкає в селі Юрківці на Вінниччині. Її контент у TikTok, який часто вирізняється провокаційністю та абсурдними темами, викликає жвавий інтерес у глядачів.
@diana_blogerr
оригінальний звук - Діанка Блогера
Особливу популярність блогерка здобула завдяки стрімам, під час яких їй вдається зібрати значні суми - від 100 до 200 тисяч гривень - на реалізацію власних забаганок. На її TikTok-акаунт підписано понад 159 тисяч користувачів.
Раніше вона потрапила в центр уваги через покупку нового авто, гроші на яке, як стверджується, отримала саме завдяки донатам своїх підписників, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах.
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