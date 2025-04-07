Тренування без дієти: чи реально схуднути при такому режимі?

Багато хто вважає, що для схуднення достатньо лише активно тренуватися. Але чи справді можна позбутися зайвих кілограмів, не змінюючи харчування?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.

Що необхідно робити, щоб схуднути

Більшість людей переоцінюють свої енерговитрати та роль фізичних навантажень або тренувань у спалюванні калорій та схудненні.

"Без різниці лежите на дивані ви цілими днями, чи ходите багато, працюєте на городі, або регулярно тренуєтесь - енергетичні витрати будуть +- схожі, різниця буде коливатись в якихось нещасних 200 ккал. А що таке 200 ккал? Це 25 г сала, або 1,5 столової ложки олії", - пояснив експерт.

Тобто, якщо цілий день лежати на дивані або бути помірно активним, різниця за добу складе у витратах 200 ккал на користь помірній активності. Однак, якщо порівнювати помірно активну людину і дуже активну, то цієї різниці взагалі не буде.

Деталі дослідження

Дослідження, де було проаналізовано витрати енергії понад 300 чоловіків і жінок з 5 різних країн, дійшли висновку, що представники сільських громад, які щодня фізично працюють, мали такі самі енерговитрати, як і мешканці мегаполісів, у яких фізична активність практично відсутня.

Ще один експеримент в Нідерландах враховував дані чоловіків і жінок, які ніколи не займались спортом.Їх записали на програму по підготовці до марафону, який тривав близько 10 місяців, або 40 тижнів.

Перед початком підготовки в чоловіків та жінок виміряли добові витрати енергії, далі контрольні заміри були на 8 тижні, 20 і 40-му тижні. На початку учасники бігали 4 рази на тиждень по 20 хв. Наприкінці тренування тривало 60 хв.

Під час бігу жінки спалювали за день 360 ккал, також вони набрали вагу мʼязів. На 40-й тиждень їхні добові витрати енергії підвищились лише на 120 ккал, тобто жінки стали сильнішими, витривалішими, а енерговитрати практично не змінились і залишились таким же, як на старті.

За словами тренера, організм адаптується до високого рівня активності і знижує енерговитрати. Коли ви збільшуєте активність, то зростає апетит, якщо не контролювати скільки їсте, то ті калорії, які спалили, назад наїсте.

Спочатку калорії активно спалюються, але за 8-10 місяців організм адаптується і вже не спалює тих калорій, які спалював на початку, а в декілька разів менше.

Чому не можна різко обмежувати себе у їжі

Попко зазначив, якщо сильно зменшувати раціон, то організм "скидає обороти", щоб забезпечити себе необхідною енергією.

Щитоподібна залоза контролює швидкість метаболізму, коли ви довго на дефіциті калорій (більше 6 міс), тому ваш метаболізм може знизитись на 25% і це не лише через причину зменшення маси тіла.