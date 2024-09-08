UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тренування на біговій доріжці допоможе швидко схуднути: 4 простих правила

Як тренуватись на біговій доріжці для кращого результату (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ходьба може здатися простим тренуванням, але бігова доріжка може стати потужним інструментом у вашому фітнес-арсеналі для схуднення. Такий спосіб втрати ваги є доступним для багатьох. Є певні правила, які лише пришвидшать усі зусилля

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Ходьба з довгими інтервалами

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортзал