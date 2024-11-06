Тренуєтесь для схуднення? Ось скільки днів на відновлення вам треба на тиждень

Скільки часу треба на відновлення від фізичних вправ?

Чи варто вам взагалі відпочивати? Простіше кажучи, так. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте займатися спортом, чи є професійним спортсменом, дні відпочинку життєво важливі для фізичного та психічного здоров’я.

Якщо ви регулярно виконуєте інтенсивні фізичні вправи, ви повинні дати своєму тілу час відновитися.

Вправи сім днів на тиждень з помірною або високою інтенсивністю можуть бути контрпродуктивними для ваших цілей і можуть навіть призвести до травм.

Знайте, що ваше тіло потребує перерви. Не кажучи вже про те, що якщо ваші м’язи не мають достатньо часу для відновлення між тренуваннями, ви можете не побачити м’язовий ріст або результативність, над якими ви так старанно працюєте.

Скільки днів відпочинку вам потрібно щотижня?

Якщо ви щоразу тренуєтесь із середньою або високою інтенсивністю, вам слід відпочивати принаймні один день на тиждень, щоб дати м’язам час для належного відновлення.

Однак, залежно від вашого рівня активності та інтенсивності ваших тренувань, вам може знадобитися більше.

Особам, які займаються високоінтенсивними тренуваннями протягом принаймні години за раз, може бути корисно кілька днів відпочинку на тиждень, тоді як людям, які тренуються з помірною інтенсивністю протягом 30 хвилин на день, може знадобитися лише один день.

Наступна шпаргалка дасть вам уявлення про те, скільки днів відпочинку вам потрібно на тиждень залежно від ваших цілей:

Якщо ваша мета - наростити м'язи, кількість днів відпочинку залежить від вашої програми вправ.

Якщо ви піднімаєте вагу п’ять днів на тиждень із середньою або високою інтенсивністю протягом години, ви можете взяти один-два дні відпочинку.

Якщо ви тренуєтеся 30 хвилин на день, то один день на тиждень може бути для вас достатнім днем ​​відпочинку.

Крім того, ваші дні відпочинку повинні бути стратегічними, дозволяючи кожній групі м’язів мати адекватну перерву.

Наприклад, вам не захочеться працювати над плечима та біцепсами кілька днів поспіль без відновлення між ними. Але відновлення верхньої частини тіла може включати тренування для нижньої частини тіла, оскільки групи м’язів, які працюють, не перекриваються.

Скільки днів відпочинку треба на тиждень, щоб схуднути?

Втрата ваги базується на загальному дефіциті калорій, або калоріях, які надходять з їжі та напоїв, у порівнянні з калоріями, отриманими від основних функцій вашого тіла, таких як дихання та кровообіг (базальний рівень метаболізму), а також додаткових видів діяльності, як тренування.

Втрата ваги не залежить від кількості тренувань на тиждень. Важливо створити дефіцит калорій для схуднення, тренування йдуть вже в комплексі.