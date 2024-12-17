Тренер зі схуднення поділився простим трюком, який допоможе знизити апетит

Зменшення апетиту - ключове завдання для кожної людини, яка хоче привести масу свого тіла в норму. Тренер поділився дієвим способом, який не потребуватиме багато зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Сфокусуйтесь на таких джерелах білка як яйця, пісне м'ясо птиці, молочні продукти, морепродукти та риба.
Можна спробувати одну техніку - так званий "серфінг спонукання". Це включає в себе позбавлення від почуття бажання. Якщо його не задовольнити, бажання може посилитися спочатку, але з часом зменшується.
Дуже легко відволіктися, коли у руках смартфон або перед очима телевізор. Таке відволікання призводить до того, що людина може їсте більше не лише під час конкретного прийому їжі, але й решту дня.
Тому варто концентруватись на їжі, не відволікаючись. Це допоможе вчасно помітити, коли ви уже ситі і потрібно зупинитися.
Свідоме харчування може допомогти відрізнити фізичний голод від психологічного та емоційного.
Якщо відчуваєте, що їсте через емоції, то спробуйте замінити їжу на прогулянку, спорт чи чашку чаю.
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