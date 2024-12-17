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Тренер зі схуднення поділився простим трюком, який допоможе знизити апетит

Тренер назвав спосіб, який допоможе знизити апетит (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зменшення апетиту - ключове завдання для кожної людини, яка хоче привести масу свого тіла в норму. Тренер поділився дієвим способом, який не потребуватиме багато зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Що робити, щоб зменшити тягу до їжі

Сфокусуйтесь на таких джерелах білка як яйця, пісне м'ясо птиці, молочні продукти, морепродукти та риба.

Можна спробувати одну техніку - так званий "серфінг спонукання". Це включає в себе позбавлення від почуття бажання. Якщо його не задовольнити, бажання може посилитися спочатку, але з часом зменшується.

Дуже легко відволіктися, коли у руках смартфон або перед очима телевізор. Таке відволікання призводить до того, що людина може їсте більше не лише під час конкретного прийому їжі, але й решту дня.

Тому варто концентруватись на їжі, не відволікаючись. Це допоможе вчасно помітити, коли ви уже ситі і потрібно зупинитися.

Свідоме харчування може допомогти відрізнити фізичний голод від психологічного та емоційного.

Якщо відчуваєте, що їсте через емоції, то спробуйте замінити їжу на прогулянку, спорт чи чашку чаю.

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