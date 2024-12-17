Тренер зі схуднення поділився простим трюком, який допоможе знизити апетит

Зменшення апетиту - ключове завдання для кожної людини, яка хоче привести масу свого тіла в норму. Тренер поділився дієвим способом, який не потребуватиме багато зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що робити, щоб зменшити тягу до їжі

Тренер Шейн Роуленд розповів, коли справа доходить до боротьби з бажанням щось з'їсти, то це є ознакою, що організму чогось не вистачає.

"Це може бути ознакою того, що ви не виспались. Коли ми недосипаємо, то гормон грелін підвищується - це один із гормонів голоду, змушуючи більше їсти. Навіть незначне зневоднення можна сплутати з голодом", - зазначив експерт.

Також може бути недостатньо білка, і через це ви можете не відчувати ситості. Крім того, споживання недостатньої кількості поживних речовин з їжі, може свідчити, що тіло жадає вітамінів і мінералів.

Сфокусуйтесь на таких джерелах білка як яйця, пісне м'ясо птиці, молочні продукти, морепродукти та риба.

Тож якщо ви помічаєте різку тягу до їжі, то варто розуміти, що плиткою шоколаду ви не вирішите проблему.

Можна спробувати одну техніку - так званий "серфінг спонукання". Це включає в себе позбавлення від почуття бажання. Якщо його не задовольнити, бажання може посилитися спочатку, але з часом зменшується.

Тому варто знайти альтернативні види діяльності, які допоможуть згаяти час, поки тяга до їжі не зменшиться.

Альтернативні види діяльності включають:

виконання завдання

дивитися телевізор

подзвонити другу

прогулятись

зіграти в гру

розгадувати кросворд

читати газету

витрачати час на хобі

Чого уникати під час їжі

Дуже легко відволіктися, коли у руках смартфон або перед очима телевізор. Таке відволікання призводить до того, що людина може їсте більше не лише під час конкретного прийому їжі, але й решту дня.

Тому варто концентруватись на їжі, не відволікаючись. Це допоможе вчасно помітити, коли ви уже ситі і потрібно зупинитися.

Свідоме харчування може допомогти відрізнити фізичний голод від психологічного та емоційного.

Якщо відчуваєте, що їсте через емоції, то спробуйте замінити їжу на прогулянку, спорт чи чашку чаю.