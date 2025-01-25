Тренер сказав, чи працюють чаї і таблетки для схуднення

Маркетинг сильно впливає на бажання людей худнути та навіює чаї та таблетки для зниження ваги. Такі засоби не працюють та навпаки завдають сильної шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове інтерв'ю фітнес-тренера і нутриціолога Віктора Мандзяка.

Що варто знати

Експерт розповів, що чаї та таблетки для схуднення завжди будуть існувати, адже "людина прагне до грошей".

"Є люди, яким можна це продати, бо вони хочуть вірити в чарівну пігулку", - додав він.

Важливо знати, що будь-який препарат чи чай, теоретично якщо може повпливати на масу тіла, то мусить це зробити через декілька простих механізмів. Він або пригнічує голод, або знижує засвоєння їжі чи підвищує метаболізм.

Небезпека таких засобів

Сильне зневоднення організму

Чаї для схуднення часто мають у своєму складі сечогінні та проносні компоненти, що може призвести до зневоднення.

Також може погіршуватись загальне самопочуття, виникати головний біль, втома та сонливість.

Виведення корисних речовин з організму

Таблетки для схуднення можуть сприяти виведенню не тільки рідини, але мікроелементів - калію, кальцію та магнію. А це має негативні наслідки для здоров'я загалом.

Порушиться шлунково-кишковий тракт

Засоби, які стимулюють часті випорожнення кишечника, шкодять роботі ШКТ. Може порушитись мікрофлора, що негативно позначається на роботі травлення та імунної системи.