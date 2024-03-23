UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тренер розвіяв популярний міф, який заважає людям схуднути. У нього вірять майже всі

Що треба знати про продукти із "від'ємною калорійністю" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Усі, хто хоч раз колись дотримувався дієти, чув про продукти із "від'ємною калорійністю", які можна їсти досхочу і при цьому худнути. Але чи дійсно все так просто?

Про те, що треба знати про продукти із "від'ємною калорійністю", пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію спортивного тренера Віктора Мандзяка в Instagram.

Що треба знати про продукти із "від'ємною калорійністю"

"Королевою продуктів із від'ємною калорійністю вважається селера. Подивившись на її калорійний склад, можна ахнути від побаченого - 13 ккал/100 г, ще й містить клітковину. Це мегадієтичний продукт", - каже тренер.  

Мандзяк пояснює, чи може селера більше спалювати калорій, ніж давати організму.

"Специфічно динамічна дія їжі (СДДЇ) - кількість енергії, що витрачається організмом на засвоєння продукту. Кажуть, що є продукти, які мають СДДЇ менше 100%. Тобто селера, грейпфрут, помідор і огірок начебто витрачають більше калорій на своє засвоєння, ніж дають організму", - говорить експерт.

Він додає, що вчені провели дослідження на ящірках, яких змушували їсти селеру та схожі продукти, а тоді вимірювали метаболізм. Вони дійшли наступних висновків:

  • селера - 41,8%
  • броколі - 37,5%
  • яблуко - 35%
  • морква - 37,6%
  • грейпфрут - 34,1%
  • помідор - 36,9%
  • огірок - 36,7%

Тож чи бувають продукти із "від'ємною калорійністю"

"Ми бачимо, що ці продукти спалюють багато калорій, але ніде не бачимо показника 100%. Тож казочка від "експертів" зі здорового харчування про продукти із "від'ємною калорійністю" не витримала перевірки", - наголошує Мандзяк.

Тренер також зазначає, що сама ідея з продуктами із "від'ємною калорійністю" є абсурдною, оскільки їжа має збагачувати організм калоріями, а не забирати їх.

 

Читайте також про те, що нутриціолог назвала "формулу схуднення", яка допоможе досягти бажаних результатів.

Раніше ми писали про те, як вибрати правильну дієту, щоб не нашкодити здоров'ю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корисні властивості продуктівПоради