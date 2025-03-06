Тренер розповів, коли потрібно ходити в продуктовий магазин під час схуднення

Не всі походи в продуктовий магазин однакові, особливо коли йдеться про втрату ваги. Щоб не піддаватися спокусі, варто знати, в який час найкраще ходити в продуктовий магазин для схуднення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

Після того, як ви поїли

Голодні покупки в магазині (наприклад, після відвідування спортзалу, відразу після пробудження або безпосередньо перед обідом) можуть ускладнити опір спокусливій їжі.

Тренер Джонатан Вальдес розповів, що ніколи не варто робити покупки голодними, оскільки це може призвести до імпульсивних покупок.

Завжди переконайтеся, що ви їли відносно недавно, перш ніж йти в магазин. Коли ми голодні, то зазвичай приймаємо менш обдумані та більш імпульсивні рішення.

Якщо ви ситі та задоволені, ви, швидше за все, приймете правильні рішення та будете дотримуватися своїх планів.

Йдіть в магазин після того, як склали список

Важливо скласти певний список покупок, перш ніж зайти в магазин. Заздалегідь плануючи, ви відразу знайдете речі, які вам дійсно потрібно придбати. Таким чином ви уникнете безцільного блукання по магазині.

Якщо ви робите покупки зі списку, ви більше зосереджені на пошуку конкретних товарів і менше піддаєтеся всім рекламним трюкам у магазині та на упаковках.

Зокрема, якщо ви цього не зробите, то можете взагалі відмовитися від здорової їжі та вибрати щось в останню хвилину.

Непікові години

Необхідно розумно визначити дні та час, коли ви йдете в продуктовий магазин.

Відсутність натовпу дасть вам більше часу, щоб шукати продукти та читати етикетки. Варто також уникати ходити в магазин під час обідньої перерви або одразу після закінчення робочого дня.

Подумайте про покупки в інтернеті

Купівля продуктів в інтернеті стає все більш популярною, і це не лише зручний спосіб шопінгу, але й може бути корисним для вашого здоров’я. Ось кілька переваг онлайн-покупок:

контроль за вибором продуктів - онлайн-магазини дозволяють детально ознайомитися зі складом товарів, порівнювати продукти за калорійністю та складом

мінімізація спокус - купуючи продукти онлайн, ви зменшуєте ризик імпульсивних покупок нездорової їжі, адже в магазині ви не відволікаєтесь на прилавки з солодощами чи чіпсами

економія часу - онлайн-шопінг дозволяє заощадити час, не витрачаючи його на походи по магазинах. Це дозволяє зосередитися на більш корисних активностях і краще планувати своє харчування

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