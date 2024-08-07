Тренер розповів, як швидко схуднути, не рахуючи калорій

Як не рахувати калорії та худнути

За словами експерта, для того, щоб почати харчуватись інтуїтивно, потрібно мати певні знання.

Зокрема, потрібен якійсь час продукти важити та рахувати калорії.

Потрібно розуміти скільки калорій ви споживали, скільки потрібно споживати для отримання ваги чи схуднення. Потрібно знати, скільки в тому чи іншому продукті є білків, жирів чи вуглеводів.

Коли ви це робите з дня в день цілий місяць, то потім виробляється звичка і ви вже інтуїтивно на око будете знати скільки має калорій той чи інший продукт.

Калорійні нежирні продукти

Рис - енергетична цінність: 200 ккал

Рис - це джерело вуглеводів з високою калорійністю, яке значно допоможе тим, хто хоче набрати вагу. Одна чашка білого рису містить близько 200 калорій, 44 г вуглеводів і дуже мало жиру.

Квасоля - енергетична цінність: 200 - 300 ккал

Багато людей, які уникають червоного м'яса, компенсують калорії та білок, вживаючи в їжу бобові, особливо квасолю. Квасоля пропонує високе споживання калорій та вуглеводів з дуже невеликою кількістю жиру.

Кефір - енергетична цінність: 53 ккал

Це ферментований молочний напій, схожий на питний йогурт, з напрочуд високим вмістом білка та низьким вмістом жиру: 11 грамів білка на чашку та 0 грамів жиру.

Крім того, як й інші молочні продукти, кефір багатий на кальцій, який корисний для здоров'я кісток.

Тунець - 130 ккал

Тунець - це відмінний варіант калорійного продукту без жиру, який може стати гарною альтернативою смаженої курячої грудки або лосося у салаті. Ця консерва містить 20 г білка і всього 3 г жиру в порції на 100 грамів.

Висококалорійні фрукти

До висококалорійних фруктів відносять:

банани (88 ккал)

сливи (46 ккал)

абрикоси (48 ккал)

манго (58 ккал)

виноград (130 ккал)

Сухофрукти

Сухофрукти - це висококалорійні продукти без жиру, багаті антиоксидантами, вітамінами, мінералами та клітковиною.

Деякі із сухофруктів: