Тренер розповів, як схуднути на 10 кілограмів без походів у спортзал

Щоб схуднути та прийти у форму не потрібен абонемент у спортзал та модне обладнання. Тренер розповів, що дійсно допоможе скинути вагу вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Доменік Анджеліно розповів про способи, які допоможуть схуднути на 10 кілограмів без абонемента в спортзал.
Раніше ми повідомляли про 5 вправ йоги на стільці, які потрібно виконувати щодня людям у 50 років.
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