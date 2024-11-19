UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Тренер розповів, як схуднути на 10 кілограмів без походів у спортзал

Тренер розповів, як схуднути без походів у спортзал (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб схуднути та прийти у форму не потрібен абонемент у спортзал та модне обладнання. Тренер розповів, що дійсно допоможе скинути вагу вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Доменік Анджеліно розповів про способи, які допоможуть схуднути на 10 кілограмів без абонемента в спортзал.

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиВагаСпортзал