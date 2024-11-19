Тренер розповів, як схуднути на 10 кілограмів без походів у спортзал

Щоб схуднути та прийти у форму не потрібен абонемент у спортзал та модне обладнання. Тренер розповів, що дійсно допоможе скинути вагу вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Тренер Доменік Анджеліно розповів про способи, які допоможуть схуднути на 10 кілограмів без абонемента в спортзал.

Дотримуйтеся поживної дієти

Перш за все, варто звернути увагу на свій раціон, оскільки він відіграє вирішальну роль у схудненні.

Не потрібно робити дієту надскладною, технічною або непосильною. Просто визначте місця у своєму раціоні, де ви можете замінити продукти, які ви зазвичай їсте, менш калорійними версіями.

Наприклад, якщо ви любите робити бутерброди, знайдіть спосіб замінити свій хліб менш калорійним.

Роблячи такі невеликі кроки, ви можете легше схуднути за допомогою низькокалорійних продуктів.

Встановіть ефективні звички

Сформуйте продуктивні звички, які будуть триматися та допомагати вам просуватися до цілей.

За словами експерта, для людей, які не мають абонементу в спортзал, головним є те, де вони займаються. Отже, знайдіть місце, де ви можете виконувати свої заняття фітнесом.

Це може бути простір у вашому домі, у сусідньому парку або будь-де, де вам подобається.

"Люди часто роблять помилку, плануючи тренуватися вдома в зоні, яку вони використовують для відпочинку", - зазначив експерт.

Тренуйтеся три-п’ять днів на тиждень

Прагніть займатися від трьох до п’яти днів на тиждень. Чим більше ви тренуєтеся, тим більше калорій ви спалите та швидше втрату ваги.

Виділення достатнього часу для відпочинку та відновлення між заняттями має важливе значення для відновлення та прогресу м’язів.

Якщо ви новачок у тренуванні, почніть із тренування три дні на тиждень. Потім поступово збільшуйте час.

Інвестуйте в доступне обладнання для домашніх тренувань

Тренування з власною вагою можуть бути ефективними, але ви можете придбати доступне обладнання для домашніх тренувань.

Можна придбати не дорогі гантелі, щоб тренувати м’язи. До того ж можна розглянути велотренажер або бігову доріжку, щоб допомогти виконувати кардіотренування, коли погода не дозволяє займатися на вулиці.

Включіть прогрес у свої тренування

Прогрес є ключовим, якщо ви хочете схуднути. У міру того, як ви стаєте більш підготовленими, ваша здатність виконувати роботу зростатиме. Це означає, що ви зможете збільшувати інтенсивність і тривалість тренувань з часом.