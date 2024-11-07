Тренер розповів, чому при схудненні у жінок зменшуються сідниці

Дуже часто при схудненні жінки жаліються, що разом з втраченими кілограмами, в них зменшуються груди, а також пружність сідниць. Чому так стається та як цьому зарадити?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка в Facebook.

Чому при схудненні зникає дупа?

Коли жінки починають худнути, вони зазвичай сподіваються зберегти бажані форми. Однак у багатьох випадках сідниці зменшуються разом із загальною втратою ваги. Чому так? Річ у тому, що склад сідниць може значно відрізнятися у кожної жінки. Основними компонентами є жир і м'язи. Ті, у кого в сідницях переважає жир, зазвичай втрачають об'єми під час схуднення. У тих, хто має більше м’язової тканини, сідниці зберігають форму навіть при дефіциті калорій.

Генетика і склад тканин

Як і у випадку з грудьми, склад сідниць визначається генетикою. Дівчата з переважно жиром у сідницях помічають суттєве зменшення об'єму під час схуднення. У дівчат, у яких значну частину складають м’язи, зменшення відбувається не так різко. На жаль, в останньому випадку виявляються одиниці, тому зменшення сідниць при втраті ваги — поширена проблема.

Що допоможе зберегти об'єми сідниць при схудненні?

Щоб зберегти форму, важливо поєднувати схуднення з силовими тренуваннями. Вправи з обтяженням допомагають підтримувати м’язи навіть на дефіциті калорій, що дозволяє не тільки краще тримати об’єм, а й надати сідницям бажаної форми. Доцільно виконувати такі вправи, як присідання зі штангою, випади з додатковою вагою, жим ногами, румунську тягу, міст бедрами тощо. Для помітного результату потрібні регулярні заняття і великі ваги, легкі гантельки на 5-10 кг не дадуть необхідного навантаження.

Як створити красиві форми?

Створення м'язової основи потребує часу і систематичних тренувань: на формування міцних сідниць з м'язів може знадобитися 2-4 роки наполегливої роботи. Тільки така "справжня" форма, побудована на м’язах, а не на жирових відкладеннях, не буде зникати з кожним схудненням. Вона залишається стабільною навіть при зміні ваги, а тіло виглядає підтягнутим і пружним.