Тренер розповів, без чого ви ніколи не зможете схуднути

Хочете втратити вагу і не знаєте як? Для того, щоб схуднути раз і назавжди, потрібно змінити свій спосіб життя. І головне правило - схуднення має приносити задоволення, а не стати черговим стресом.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Чому людина гедоністична?

Людина - істота, яка прагне до задоволення. Ми відчуваємо радість, передбачаючи приємні події, і, навпаки, засмучуємось, очікуючи щось неприємне. Саме через це більшість спроб схуднення закінчуються невдачею. Обмеження, дієти та вимушені тренування часто перетворюють процес на суцільний дискомфорт.

Наприклад, до початку схуднення ви могли радіти ранковій каві з цукеркою чи дружнім посиденькам. А тепер: цукерка заборонена, посиденьки замінені на тренування, і це викликає лише роздратування. У результаті, людина повертається до старих звичок, які хоч і шкодять фігурі, але приносять задоволення.

Як зробити процес схуднення приємним?

Запорука успіху - відсутність заборонених продуктів. Ви можете їсти улюблену їжу, але в помірних кількостях. Замість дієти, яка "карає", створіть раціон, що радує. Ранкова кава, смачний сніданок, улюблена страва - все це залишається з вами.

Тренування теж повинні приносити задоволення. Знайдіть активність, яка вам подобається, слухайте улюблену музику та відслідковуйте прогрес. Важко? Так. Але якщо тренування драйвове, ви чекатимете його з нетерпінням.

Важливо також знаходити час для інших приємних моментів. Наприклад, вечірня прогулянка з аудіокнигою або фруктова вечеря. Кожен ваш день має бути наповнений очікуванням приємних речей.

Коли схуднення перестає бути випробуванням, а стає джерелом задоволення, воно перетворюється на звичку. З часом цей стиль життя змінить вашу самоідентичність: замість людини, яка бореться із зайвою вагою, ви станете тим, хто веде здоровий і радісний спосіб життя.

Бути здоровим і струнким - це добре. Але бути здоровим, струнким і щасливим - це найкраще. Зробіть процес схуднення приємним, і ви не лише досягнете результату, але й збережете його назавжди.