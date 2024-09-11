Тренер розповів, чи впливає кількість випитої води за день на схуднення

Скільки пити води в день

За словами експерта, існує норма 30 мл на 1 кг ваги.

"Ця норма розроблена для лежачих хворих, які не можуть повідомити про спрагу. По цьому розрахунку людині з вагою 70 кг потрібно випити 2 л води на добу. А іншій людині до прикладу вагою 130 кг з 30 мл вже порахує норму 4 л і більше. Це може нашкодити, оскільки навантаження буде на нирки, судини та серце, яким і без того важко", - йдеться у повідомленні.

Тому важливо пам'ятати, як такої єдиної чіткої норми споживання немає, найкраще орієнтуватись по двох критеріях:

﻿﻿﻿відчуття спраги

﻿﻿﻿колір сечі (є надійним показником достатньої гідрації) - вона має бути соломʼяно-жовтого відтінку. Темний колір свідчить про сильну нестачу води

Також впливає температура навколишнього середовища, вологість, а також фізична активність. Тому під час тренувань пийте воду, але не пів літра за раз, а протягом тренування. Це дасть заряд бадьорості і ви не будете "засинати".

Окрім того, в добову норму води слід рахувати усі напої, перші страви, а також воду, яка міститься в овочах і фруктах, а там її до 90% (наприклад, кавун).

Тому, звичайній людині, яка веде помірний спосіб життя, слід випивати 1 л чистої води, а далі добирати з напоїв, страв та продуктів. Також близько 300 мл води утворюється в процесі обміну речовин.

Коли пити

Усім відома популярна рекомендація випивати склянку теплої води натще, хтось додає ще сік лимона, за бажанням.

Знову ж таки, думки розходяться, одні кажуть що це корисно, а саме "включає" в роботу шлунково-кишковий тракт, сприяє виділенню жовчі, а це сприяє процесу травлення.

"Хочете пийте вранці натще за 15 хв до їжі, а також перед кожним прийомом їжі - хочете ні, орієнтуйтесь по власних відчуттях, також напишіть про свої власні спостереження. Старайтесь рівномірно протягом дня розподіляти норму води", - зазначив тренер.

Чи можна запивати їжу

Є думка, що вода розбавляє шлунковий сік, цим ускладнюючи травлення. Однак, рівень РН не змінюється через попадання води в шлунок.

Тому рідина не заважає переварюванню їжі. Організм сам регулює кислотність шлункового соку.

Навпаки вода потрібна для кращого травлення, адже поки їжа слабко змочена, її складно перетравити, хоча будь-яка їжа містить в собі ту саму воду в більшій чи меншій мірі.

Як вода впливає на схуднення

Експерт зазначив, навіть якщо вода і покращує травлення, то ви точно не схуднете від неї, оскільки за це відповідає добова норма калорій.

Протягом дня можете випивати стільки води, скільки вам хочеться. Але після 20:00 її об'єм краще зменшити, щоб зранку не було набряків.