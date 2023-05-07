Тренер розповів, чи справді "широка кістка" заважає схуднути. Відповідь вас здивує

Що таке "широка кістка"

"Кістки - частина опорно-рухового апарату. Мускули використовують їх як важелі, це дозволяє людині бігати, ходити, стрибати тощо. Словосполучення "широка кістка" передбачає те, що деякі люди можуть мати на диво об'ємний і важкий кістяк, що зумовлює велику масу тіла", - пише тренер.

При цьому Мандзяк зазначає, що висушений кістяк людини важить 2,5-4 кг.

"Мокрі" кістки важать вдвічі більше. Велика різниця в масі кістяка зумовлена в основному статтю і фізичною активністю. Але навряд чи різницю в масі кістяка в пару кілограмів може пояснити розмір джинсів ХХXL", - говорить експерт.

Чи справді "широка кістка" не дозволяє схуднути

Тренер наголошує, що не буває "широкої кістки" і вона не здатна пояснити варіативність об'ємів тіла в популяції людей.

"Звісно у нас всіх різна форма тазу, грудної клітки, ширина плечей, зріст, довжина сегментів тіла, м‘язова маса тощо. І звісно, це все впливає на форму тіла. Але основний фактор, який впливає на варіативність форми тіла серед людей - кількість жиру в організмі. Кістки не можуть пояснити обхват талії в 100 сантиметрів", - наголошує тренер.

Також він додає, що зайва вага - це завжди жир, не м'язи, не кістки, а жир, якого надто багато.

"На масу тіла впливає генетика. Людина може пробувати худнути, але діє неоптимально чи зовсім незрозуміло. При цьому наголошу, що люди з ожирінням - не ліниві особи без сили волі. Вони нормальні, як і всі інші. А зайва вага піддається корекції, особливо, якщо зробити все грамотно", - каже Мандзяк.