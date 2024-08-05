Тренер розповів, чи можна їсти кавун при схудненні

Чи можна їсти кавун при схудненні

За словами експерта, не варто прив'язувати будь-який продукт до схуднення або до набору ваги.

У складі кавуна є вода, трішки клітковини і в залежності на скільки він дозрілий це є 6 г цукру на 100 г кавуна. З них орієнтовно 3 г - це фруктоза.

У м'якоті - цілий набір корисних речовин: пектини, магній, кальцій, натрій, калій, фосфор, залізо, тіамін, рибофлавін, ніацин, фолієва кислота, каротин, аскорбінова кислота.

Норма фруктози в день - 30 г. Тому теоретично можна з'їсти кілограм кавуна, щоб набрати свою денну норму фруктози.

Існує думка, що організм більше не сприймає фруктози, тому що інсулін, який знижує рівень цукру в крові, не реагує на фруктозу і вона напряму йде в печінку, що може викликати в перспективі ожиріння. Однак, тренер зазначив, що це не правда.

Крім того, кавун на 90% складається з води, ним добре втамовувати спрагу. Завдяки високому вмісту води та клітковини кавун втамовує голод.

Попри те, що кавун - це про швидкі прості вуглеводи, його можна їсти й на ніч, тому що коли ми спимо, наш організм продовжує працювати і спалювати вуглеводи, отримані з цієї ягоди.

Кому протипоказано їсти кавуни

Категорично не варто їсти кавунів людям хворим на цукровий діабет, із порушенням відтоку сечі, особливо за сечокам'яної хвороби.

Також краще не споживати кавун у разі хронічних колітів, діарей, загострення захворювань підшлункової залози.

Якщо захворювання серця супроводжуються затримкою рідини в організмі, кавун теж потрібно виключити з раціону.

Не слід їсти кавун разом з іншими вуглеводами, а також не варто сідати на кавунову дієту.