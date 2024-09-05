Тренер розповів, чи можна їсти картоплю при схудненні та як корисно приготувати

Картоплю багато хто вважає шкідливим продуктом під час схуднення. Як виявилось, овоч має менше калорій, як деякі популярні крупи. До того ж варто знати про корисний спосіб приготування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Що варто знати про картоплю

За словами експерта, Україна входить в ТОП 3 країн світу за кількістю, яку вирощує. Також займає 2 місце в рейтингу країн по кількості споживання - приблизно 120 кг на рік в середньому споживає одна людина.

"У Франції є сорти картоплі вартістю 22-25 тисяч гривень за кілограм, я не помилився в цифрах (назва La Bonnotte)", - йдеться у повідомленні.

До того ж великий плюс картоплі в тому, що вона зберігається довго і її можна їсти цілий рік.

З примітивної точки зору, картопля - це є вуглевод. Часто картоплю прирівнюють при складанні раціону до круп і макаронів, хоча якщо взяти 100 г гречки - це 350 ккал, а 100 г картоплі - 88 ккал.

Чим корисна картопля

В результаті картоплі можна спожити багато, оскільки калорійність відносно низька на фоні круп, хоча висока на фоні інших овочів. До того ж вона надовго дає ситість.

Тобто якщо зʼїсти картоплю і круасан, то після картоплі будете ситі декілька годин, а після круасана вже за пів години хотітимете їсти, хоча це два вуглеводи.

Картопля багата калієм, який регулює артеріальний тиск.

Якщо у вас часто судоми, це свідчить про те, що брак калію в організмі, а він знаходиться в шкірці картоплі.

Також в картоплі немало вітаміну С, особливо в молодій. Овоч багатий клітковиною, яка корисна для нашої травної системи.

До того ж у овочі багато крохмалю, а він дуже швидко перетворюється в глюкозу і прирівнюється до споживання солодкого. А це не добре для підшлункової, а також шкідливо для тих людей, у яких діабет та інсулінорезистентність.

Умовно кажучи, крохмаль в картоплі можна розділити на два види: той, що швидко засвоюється і перетворюється в глюкозу і повільний (стійкий).

"Лайфхак, якщо зварити картоплю в мундирах, а це найкращий спосіб приготування її в плані користі (згадуємо про калій в шкірці) і дати картоплі вистигнути, то там утворюється стійкий крохмаль. Простіше кажучи, стійкий крохмаль не розщеплюється в тонкому кишківнику, а досягає товстого, де стає їжею для корисних бактерій", - зазначив тренер.

Під час трапези картоплею варто додавати овочі, оскільки завдяки клітковині стабілізується рівень глюкози в крові, особливо якщо продукти мають високий глікемічний індекс.

Симптоми отруєння картоплею

Якщо часто їсти картоплю, то ризик заробити діабет збільшується на 6-7%. Категорично не варто їсти пророслу і зелену картоплю, так як вона містить соланін. Це отруйний глікоалкалоїд, що виробляється в рослинах родини пасльонових. Він може бути знайдений в будь-якій частині рослини - в листі, плодах, стеблах та картоплі.

Симптоми отруєння включають нудоту, пронос, блювання, шлункові спазми, запалення горла, головний біль та запаморочення.

У великих дозах отруєння соланіном призводить до смерті.

Сорти картоплі, що використовуються в сільському господарстві, перевіряються на вміст соланіну і в більшості з них концентрація нижча за 0,2 міліграма на грам.

Але в картоплі, котра лежала на світлі, концентрація соланіну може досягати до 1 мг/г, і навіть більше. В такому разі однієї неочищеної картоплини може бути достатньо для отруєння.

50-80% цієї отрути знаходиться в зеленому лушпинні, тому така картопля для приготування в мундирах точно не годиться.

Як не можна готувати картоплю

Також дуже важливо, як картоплю готувати, чим більше її розварювати, тим більший глікемічний індекс буде.

Наприклад, пюре - ГІ 90, а в мундирі ГІ 65. Не плутайте калорійність картоплі в мундирах з фрі, яка на 100 г має під 300 ккал, а варена 88 ккал.

До того ж, якщо до пюре додати пів пачки масла, то калорійність одразу стає в 3-5 разів більшою за рахунок жиру.

Тому найкорисніший спосіб приготування картоплі - в мундирі і споживати в охолодженому вигляді.