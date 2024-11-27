Тренер пояснив, чи можна схуднути, якщо вживати рослинний білок

Тваринний проти рослинного: що каже наука

Тваринний білок засвоюється на понад 95%, тоді як рослинний – у середньому на 80-90%. Різниця є, але не така критична, щоб вважати рослинний білок непридатним.

Щодо "неповноцінності" рослинного білка, мається на увазі відсутність або недостатність певних незамінних амінокислот - тих, які організм не може синтезувати сам і мусить отримувати з їжі.

Їх вісім: лейцин, ізолейцин, валін, триптофан, фенілаланін, треонін, лізин, метіонін. Рослинні білки іноді мають обмежену кількість певних амінокислот, наприклад, лізину у білому хлібі чи метіоніну у вівсянці.

Як вирішити проблему з білком?

Рішення є, це різноманітне харчування. Поєднання різних джерел рослинного білка забезпечує організм усіма необхідними амінокислотами. Наприклад, нестачу лізину в хлібі можна компенсувати горохом, а дефіцит метіоніну у злаках - рисом.

Чому вживання білку так важливо?

Білок - це будівельний матеріал для організму. Всі гормони, ферменти, м’язи та навіть ваша ДНК створені завдяки білкам. Але не варто впадати в крайнощі. Збалансоване харчування, що включає як рослинні, так і тваринні джерела білка, – оптимальний шлях до здоров'я.

Тому не потрібно “замальовувати” рослинний білок як "неповноцінний". Він цілком здатен забезпечити ваш організм усім необхідним, якщо ви їсте різноманітно. Тож не обмежуйтесь одним м’ясом чи лише овочами - тримайте баланс, і все буде добре!