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Тренер розповів, чи можна пити каву при здоровому харчуванні та схудненні

Чи можна пити каву при здоровому харчуванні та схудненню (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чашка кави з ранку - це гарний початок дня. Навколо кави витає безліч стереотипів і міфів. Багато хто вважає, що при здоровому харчуванні такий напій може лише нашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Кава при здоровому харчуванні

За словами експерта, усі люди дуже індивідуально реагують на каву.

В одних вона може викликати підвищене серцебиття, в інших - розлади з травленням або депривацію сну, тобто їм складно заснути.

Однак, є люди, які п'ють і 3-5 кав в день і вона ніяк не впливає на них, тобто вони можуть навіть спати та навіть можуть пити її перед сном. В таких людей все нормально з травленням та немає почуття тривожності.

Тренер зазначив, що в цілому можна пити каву при здоровому харчуванню, але це все індивідуально.

Чи можна пити каву на голодний шлунок

Шлунок - це орган, який може витримувати присутність багатьох різних речовин, зокрема, шкідливих. Слизова оболонка покрита шаром захисного слизу, який захищає її від соляної кислоти, яка потрібна для перетравлювання їжі.

У людей, у яких є рефлюксна хвороба (коли частина кислого шлункового вмісту повертається в стравохід), кава натщесерце може викликати печію. 

Хочу додати, що печію у людей, в яких не змикається сфінктер між стравоходом та шлунком (кардіальний сфінктер), може викликати не лише повернена в стравохід їжа, а і будь-які кислі продукти, мінеральна вода і просто нахил тулуба.

Кава прискорює перистальтику, тому корисна для тих, у кого закрепи. 

Важливо, що помірне споживання кави (1 - 3 чашки на день) не має негативного впливу на артеріальний тиск у більшості людей, зокрема й у хворих на артеріальну гіпертензію. 

Занадто багато кофеїну може спричинити посилення тривоги, нервозність, порушення сну, головні болі, прискорення серцебиття, підвищення кров’яного тиску, порушення серцевого ритму.

Кому не можна пити каву

Обережними з вживанням кави потрібно бути людям, у яких вже є такі порушення як серцева аритмія, напади нудоти, захворювання шлунково-кишкового тракту, неврози, безсоння, тривожність.

Ефект від кави починає діяти через 15−20 хвилин і зберігається приблизно дві години. 

 

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