Тренер розповів, чи можна пити алкоголь при схудненні

Вплив на організм

Алкоголь володіє потужним сечогінним ефектом, що не є добре, оскільки це призводить до зневоднення організму і погану роботу нейронів головного мозку.

Такий напій вбиває нейрони головного мозку. Звідси і заторможеність.

"Не слід порівнювати себе з італійцями, французами, греками, іспанцями, які чи не щодня під градусом перебувають і одночасно вони довгожителі, цьому існує логічне пояснення", - йдеться у повідомленні.

Це називається гіперкомпенсація. У них фермент алкогольдегідрогеназа виробляється в більшій кількості і відповідно організм легше і швидше виводить цей алкоголь з організму.

Варто знати, чим міцніший алкоголь - тим більше він пошкоджує слизисту кишківника, в якій живе скільки бактерій, скільки всього клітин в організмі.

Алкоголь викликає патогенну флору, яка виділяє ендотоксини, а вони у свою чергу - запальний процес в печінці.

Також в мікрофлорі буде гірше засвоювання продуктів. До того ж в алкоголі багато цукрів, якими живляться грибкові інфекції.

Калорійність алкоголю

Калорійність складає 7 ккал. Для порівняння білки і вуглеводи - це по 4 ккал на 1 г, а жири 8 ккал.

Коли людина споживає алкоголь, то одразу 33% алкоголю всмоктується через стінки шлунку, залишок поступово попадає в кровотік з тонкого кишківника.

Алкоголь являє собою канцероген, який підвищує ризик раку. Якщо ж мова йде про допустиму норму алкоголю, то це 2 дози для чоловіків, або 1 доза для жінок на день.

Норма - це 14 г. Як воно виглядає в алкоголі: 35 г горілки, 100 г вина або 300 г пива. Все що вище цієї норми - вже зловживання.

Що показало дослідження

За словами тренера, проведений був дослід на тисячі жінок і чоловіків, протягом десятків років, якого вони споживали регулярно алкоголь кожен день в малих дозах.

Згодом помітили, що в жінок зріс ризик захворювання на рак печінки, травної системи та молочних залоз.

Чоловіки сильніші в цьому плані, побічних ефектів таких не спостерігалось.

Також в ході цього експерименту виявили, що регулярне споживання фолієвої кислоти зменшує захворювання на рак у жінок на 90%, тобто нівелює негативний вплив алкоголю.

Алкоголь сповільнює схуднення

Замість того, щоб розщеплювати жир, організм спершу буде розщеплювати спирт, щоб швидше позбутись токсичної речовини.

Тренер радить взагалі не споживати алкоголь, оскільки практично він містить багато мінусів. Але якщо вже колись доведеться, то краще обирати не дуже міцний алкоголь і не в великих кількостях.