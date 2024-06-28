Тренер розповіла, чому не виходить накачати сідниці мрії

Основні причини

За словами експерта, не вдасться накачати сідниці, якщо є гіперлордоз, сутулість, сколіоз, наявність спазмів та затисків, а також постійний біль у попереку

При цих проблемах виникає гіпомобільність кульшового суглоба, який є головним у накачані сідниць, а також він викликає гіпотонус головного сідничного м'яза.

Також проблеми з поставою можуть впливати на:

наявність постійних набряків

появу другого підборіддя

відсутність приємних відчуттів під час інтиму

випуклий живіт

обвислі груди

головні болі

Неправильні вправи

Щоб накачати попу, часто використовують присідання та випади. Це вправи, які дозволяють працювати з великими вагами і добре навантажують весь низ тіла.

Проте за рахунок того, що ви розгинаєте коліна, частина навантаження йде м'язи на передній стороні стегна, які відповідальні за ці рухи.

Щоб навантажити тільки сідничні м'язи, потрібно робити вправи, в яких стегна розгинаються під навантаженням, а коліна при цьому залишаються в одному положенні.

Недостатнє навантаження

Щоб м'язи росли, вони повинні працювати до втоми.

Якщо ж ви тренуєтеся з легкими гантелями або взагалі без ваги, може знадобитися близько 20-30 разів в підході, щоб забезпечити достатнє навантаження.

Також враховуйте, що з часом організм адаптується до навантаження і м'язи перестають рости. Тому необхідно поступово підвищувати вагу.

Мало білка і вуглеводів

Для нарощування м'язів тіла потрібен будівельний матеріал - білок, який надходить в організм з їжею. Також необхідні вуглеводи: вони забезпечують вироблення анаболічних гормонів, необхідних для росту м'язів.

Обирайте продукти, багаті на клітковину: каші, цілозерновий хліб, овочі і несолодкі фрукти.