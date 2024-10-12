Тренер розніс в пух і прах міф про корисні олії, в який вірять усі

Чи корисно для схуднення вживати олію?

Віктор повідомив, що будь-яка олія - це найбільш щільно упакована енергія, тобто чистий жир. В цих продуктах дуже багато калорій, що, звісно заважає втраті ваги.

Мандзяк зазначив, що багато дієтологів запевняють, що чим екзотичніша олія, тим вона краща для схуднення. Це зовсім не відповідає дійсносты.

За його словами, люди гордо поливають овочі оливковою олією, називаючи це ЗОЖ-салатом, при тому, що в столовій ложці будь-якоъ олії в 7 разів більше калорій, ніж в "цукрі до кави".

Надмірна кількість жиру в організмі псує здоров'я, а схуднення оздоровлю, зазначає тренер.

А кількість жиру в організмі залежить від калорійності раціону.

"Ми ростемо в ширину, не через нездорову їжу, а через надто велику кількість калорій, що попадає в тіло худнемо не завдяки правильному харчуванню, а лише тоді, коли в тіло надходить надто мало калорій з їжею", - розповів експерт.

Ми повинні формувати свій раціон не на основі концепції "здорових продуктів", яка для кожного має своє значення, а на основі цільної їжі. Це натуральні продукти, які пройшли мінімальну промислову обробку, такі як овочі, фрукти, м'ясо, риба, крупи, боби та молочні продукти з низьким вмістом жиру.

"Взагалі нема поганих чи хороших продуктів. Просто одні сприяють зниженню калорійності раціону, але менш смачні, інші - сприяють збільшенню калорійності раціону, але більше смачні. Олія відноситься до других: вона робить їжу більш смачною, але погано насичує і сприяє переїданню. Тому олію треба дозувати в раціоні, особливо якщо є схильність до зайвої ваги", - резюмував Віктор.

Ці продукти багаті білком, клітковиною та водою, а також містять невелику кількість калорій. Завдяки цим властивостям вони добре насичують, що, в свою чергу, допомагає уникнути переїдання. Ба більше, така їжа містить безліч корисних речовин, що є додатковою перевагою.

Обираючи цільні продукти, ми не лише покращуємо своє харчування, але й підтримуємо загальний стан здоров'я.