Тренер розкритикував популярний метод схуднення. Цю помилку допускає кожен

Що у складі спортивних коктейлів

"Зараз чимало компаній пропонують коктейлі. Зазвичай це баночки по 450-500 мл, в яких 15-20 порцій. Вартість коливається від 800 до 1500 грн. Виробники стверджують, що такі коктейлі - це збалансований повноцінний прийом їжі. А також вони допомагають схуднути і контролювати вагу", - каже експерт.

Попко наголошує, що такі коктейлі розраховані на людей, які не орієнтуються у тому, від чого з'являється зайва вага.

"У складі даних коктейлів білок як основа, вуглеводи, трішки жирів може бути, вітаміни, мінерали і клітковина. Я такі коктейлі називаю "функціональні", бо у них є всього по трошки", - пояснює тренер.

За його словами, спортсмени споживають виключно білкові коктейлі без домішок.

"Але якщо ви повноцінно харчуєтесь, набираєте свою норму білків, жирів і вуглеводів з продуктів, вам не потрібний ніякий комбікорм додатково купувати", - каже Попко.

Тренер радить краще випити 400 мл молока й отримаєте з нього необхідну дозу білка. Або ж можна з'їсти 50 грамів курячого філе. Це буде навіть дешевше, ніж порція коктейлю.

"Правда у коктейлях ще є харчові волокна, вітаміни з мінералами, але якщо поглянете на кількість всього, то більшість списку буде нарівні 20-30% денної норми. Харчових волокон - 10%. Краще з'їжте ложку бобових й отримаєте більше волокон", - радить тренер.

Деякі коктейлі можуть містити колаген, але якщо є брак білків у раціоні, то цей колаген "не дійде до шкіри".

Що не так зі спортивними коктейлями

"Річ у тому, що жоден із цих коктейлів ніякого відношення не мають до схуднення. А те, що пишуть виробники - це маркетинг, щоб продати товар по завищеній ціні. Такі коктейлі просто додаткове джерело білка для тих, хто не хоче їсти багато білкових продуктів", - каже Юрій.

Дані коктейлі можна споживати у якості перекусів, або коли хочеться чогось смачненького. Але точно не треба їх купувати з метою схуднути.

Тренер наголошує, що для втрати ваги потрібно створити дефіцит калорій.