Тренер раскрыл главный секрет похудения, о котором хотят знать все

Для комфортного похудения очень важно не перебирать вашу норму калорий, иначе ваш вес будет увеличиваться.
Тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк раскрыл главный секрет, как же не переедать?
Если масса вашего тела каждый год увеличивается - это значит, что вы переедаете.
Виктор сообщил, что к столу нужно садиться только тогда, когда вы действительно голодны. Суть в том, что когда человек голоден - ему будет вкусно все, даже то, что он не особо любит.
Итак, главное правило - начинайте трапезу с овощей, а потом приступайте к основным блюдам. Овощи и фрукты имеют небольшую калорийность, а насыщают прекрасно. Таким образом вы съедите намного меньше калорийной еды, ведь в начале насытитесь овощами.
"В сумме овощной салат и ваше блюдо, дадут вам меньше калорий, и вы не будете переедать за день", - поделился секретом эксперт.
Напомним, что ранее Виктор развенчал самый известный миф о том, что ребенок повзрослеет и "вытянется".
А до этого он рассказал, как разлюбить шоколад и полюбить капусту.