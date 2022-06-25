UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тренер раскрыл главный секрет похудения, о котором хотят знать все

Фото: Как не переедать (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Для комфортного похудения очень важно не перебирать вашу норму калорий, иначе ваш вес будет увеличиваться.

Тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк раскрыл главный секрет, как же не переедать?

Если масса вашего тела каждый год увеличивается - это значит, что вы переедаете.

Как не переедать

Виктор сообщил, что к столу нужно садиться только тогда, когда вы действительно голодны. Суть в том, что когда человек голоден - ему будет вкусно все, даже то, что он не особо любит.

Итак, главное правило - начинайте трапезу с овощей, а потом приступайте к основным блюдам. Овощи и фрукты имеют небольшую калорийность, а насыщают прекрасно. Таким образом вы съедите намного меньше калорийной еды, ведь в начале насытитесь овощами.

"В сумме овощной салат и ваше блюдо, дадут вам меньше калорий, и вы не будете переедать за день", - поделился секретом эксперт.

Напомним, что ранее Виктор развенчал самый известный миф о том, что ребенок повзрослеет и "вытянется".

А до этого он рассказал, как разлюбить шоколад и полюбить капусту.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение