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Тренер назвав помилку під час приготування їжі, яка зруйнує всі зусилля схуднути

Тренер назвав помилку, яку варто уникати під час приготування їжі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Втрата ваги може бути складним та тривалим процесом. Тренер назвав одну поширену харчову помилку, яка призводить до зайвих кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американського тренера Томаса Вайтхеда.

Чого варто уникати 

За його словами, це поширена помилка, яка призводить до збільшення калорій страви.

Томас порадив почати зважувати та відстежувати кожен продукт, який ви їсте.

Які продукти не варто їсти під час схуднення

Солодкі каші та пластівці з шоколадом

Пластівці для сніданку збагачені поживними речовинами, але деякі з них містять велику кількість цукру і шматочки шоколаду, що не є найздоровішим способом розпочати день.

Фаст-фуд

Це висококалорійна їжа, яка містить велику кількість жирів та вуглеводів. Люди, які часто вживають фаст-фуд, мають великий ризик набору вагу та ожиріння.

Причина полягає в тому, що фаст-фуд містить високу кількість насичених жирів та трансжирів, які можуть збільшувати рівень холестерину в крові.

Майонез

Він містить велику кількість жирів та калорій. Вживання великої кількості майонезу пов’язане із ризиком розвитку ожиріння. Якщо ви хочете схуднути, краще уникати майонезу та використовувати більш здорові альтернативи.

Соки  

Соки та напої з фруктів, хоч і містять вітаміни та мінерали, але також багаті цукром та калоріями. Споживання великої кількості соків та напоїв із фруктів може призвести до набору ваги.

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