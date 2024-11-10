Тренер назвав помилку під час приготування їжі, яка зруйнує всі зусилля схуднути

Втрата ваги може бути складним та тривалим процесом. Тренер назвав одну поширену харчову помилку, яка призводить до зайвих кілограмів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американського тренера Томаса Вайтхеда.
За його словами, це поширена помилка, яка призводить до збільшення калорій страви.
Томас порадив почати зважувати та відстежувати кожен продукт, який ви їсте.
Пластівці для сніданку збагачені поживними речовинами, але деякі з них містять велику кількість цукру і шматочки шоколаду, що не є найздоровішим способом розпочати день.
Це висококалорійна їжа, яка містить велику кількість жирів та вуглеводів. Люди, які часто вживають фаст-фуд, мають великий ризик набору вагу та ожиріння.
Причина полягає в тому, що фаст-фуд містить високу кількість насичених жирів та трансжирів, які можуть збільшувати рівень холестерину в крові.
Він містить велику кількість жирів та калорій. Вживання великої кількості майонезу пов’язане із ризиком розвитку ожиріння. Якщо ви хочете схуднути, краще уникати майонезу та використовувати більш здорові альтернативи.
Соки та напої з фруктів, хоч і містять вітаміни та мінерали, але також багаті цукром та калоріями. Споживання великої кількості соків та напоїв із фруктів може призвести до набору ваги.
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