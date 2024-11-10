Тренер назвав помилку під час приготування їжі, яка зруйнує всі зусилля схуднути

Втрата ваги може бути складним та тривалим процесом. Тренер назвав одну поширену харчову помилку, яка призводить до зайвих кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського тренера Томаса Вайтхеда.

Чого варто уникати

Гуру схуднення поділився відео, на якому він тримав два однакових стейки. За його словами, обидві страви абсолютно однакові.

Проте, він заявив, що страва в одній тарілці має 1200 калорій, а інша лише 600.

Пояснив він це тим, що використовував маленьку чашку оливкової олії для приготування їжі, що додало додаткових 600 калорій і 68 г жиру.

Для 600-калорійної страви Томас використав приблизно чверть кількості оливкової олії. Це 12 мл, що становить лише 100 калорій.

За його словами, це поширена помилка, яка призводить до збільшення калорій страви.

Томас порадив почати зважувати та відстежувати кожен продукт, який ви їсте.

"Недооцінка кількості калорій, які ви споживаєте з "нешкідливих" маленьких калорій, таких як кулінарна олія, є гарантованою спосіб уповільнити ваш прогрес схуднення", - додав експерт.

Які продукти не варто їсти під час схуднення

Солодкі каші та пластівці з шоколадом

Пластівці для сніданку збагачені поживними речовинами, але деякі з них містять велику кількість цукру і шматочки шоколаду, що не є найздоровішим способом розпочати день.

Фаст-фуд

Це висококалорійна їжа, яка містить велику кількість жирів та вуглеводів. Люди, які часто вживають фаст-фуд, мають великий ризик набору вагу та ожиріння.

Причина полягає в тому, що фаст-фуд містить високу кількість насичених жирів та трансжирів, які можуть збільшувати рівень холестерину в крові.

Майонез

Він містить велику кількість жирів та калорій. Вживання великої кількості майонезу пов’язане із ризиком розвитку ожиріння. Якщо ви хочете схуднути, краще уникати майонезу та використовувати більш здорові альтернативи.

Соки

Соки та напої з фруктів, хоч і містять вітаміни та мінерали, але також багаті цукром та калоріями. Споживання великої кількості соків та напоїв із фруктів може призвести до набору ваги.