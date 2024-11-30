Тренер назвав 2 правила в схудненні, які вбережуть вас від зривів

Харчування відіграє критичну роль у нашому житті. Воно не лише забезпечує енергію, а й впливає на тривалість життя, якість самопочуття та здатність протистояти хворобам. Серед безлічі порад і дієтологічних трендів є два прості, але науково обґрунтовані принципи, які допоможуть кожному підтримувати здоров’я: не переїдати і отримувати з їжі все необхідне.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Ожиріння - це один із головних факторів, який знижує якість та тривалість життя. Надлишкова вага створює серйозне навантаження на організм і може призводити до таких проблем, як:
Основна причина накопичення жиру - надлишок калорій: коли організм отримує більше енергії, ніж витрачає. Але що робити, щоб не переїдати? Відмовитися від улюблених продуктів? Постійно голодувати? Дієтологи кажуть: ні.
Це баланс між здоровим харчуванням і насолодою. Воно передбачає:
Такий підхід дозволяє уникнути жорстких заборон, які часто призводять до зривів. Ви залишаєтеся ситими та задоволеними своїм харчуванням.
Наш організм потребує ключових речовин для нормального функціонування:
Правило 80/20 допомагає забезпечити всі ці потреби. Цільна їжа - овочі, фрукти, нежирні білкові продукти, крупи та бобові - має високу поживну щільність. У перекладі на звичайну мову: в одній калорії такої їжі міститься максимум корисних речовин.
Серед суперечок щодо лактози, глютену чи "шкідливості" м’яса існують основи, що не викликають сумнівів у науці про харчування:
Не переїдайте. Контролюйте споживання калорій, адже це запорука здорового тіла.
Отримуйте всі необхідні речовини з їжі. Збалансований раціон гарантує, що ваш організм працюватиме без збоїв.
Правило 80/20 - це не жорстка дієта, а комфортний спосіб зберігати баланс між здоров’ям і задоволенням. Дотримуючись цього підходу, можна не лише підтримувати вагу, а й отримувати насолоду від життя.
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