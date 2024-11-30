Тренер назвав 2 правила в схудненні, які вбережуть вас від зривів

Чому важливо не переїдати?

Ожиріння - це один із головних факторів, який знижує якість та тривалість життя. Надлишкова вага створює серйозне навантаження на організм і може призводити до таких проблем, як:

серцево-судинні захворювання;

діабет другого типу;

рак;

ожиріння печінки (гепатоз);

апное уві сні;

порушення лібідо, безпліддя;

хвороби опорно-рухового апарату.

Основна причина накопичення жиру - надлишок калорій: коли організм отримує більше енергії, ніж витрачає. Але що робити, щоб не переїдати? Відмовитися від улюблених продуктів? Постійно голодувати? Дієтологи кажуть: ні.

Рішення - це правило 80/20.

Це баланс між здоровим харчуванням і насолодою. Воно передбачає:

80% раціону мають становити цільні продукти: овочі, фрукти, нежирне м’ясо, риба, яйця, крупи, бобові, молочні продукти. Ці продукти багаті водою, білком, клітковиною та низькою калорійністю, що забезпечує ситість.

мають становити цільні продукти: овочі, фрукти, нежирне м’ясо, риба, яйця, крупи, бобові, молочні продукти. Ці продукти багаті водою, білком, клітковиною та низькою калорійністю, що забезпечує ситість. 20% калорій можна залишити на улюблені ласощі: шоколад, печиво, снеки чи навіть ковбасу. Важливо вживати їх помірно.

Такий підхід дозволяє уникнути жорстких заборон, які часто призводять до зривів. Ви залишаєтеся ситими та задоволеними своїм харчуванням.

Наш організм потребує ключових речовин для нормального функціонування:

незамінних амінокислот з білків;

з білків; жирних кислот (омега-3 та омега-6);

(омега-3 та омега-6); вітамінів та мінералів (кальцію, заліза, магнію, цинку тощо);

(кальцію, заліза, магнію, цинку тощо); харчових волокон для здоров’я кишківника.

Правило 80/20 допомагає забезпечити всі ці потреби. Цільна їжа - овочі, фрукти, нежирні білкові продукти, крупи та бобові - має високу поживну щільність. У перекладі на звичайну мову: в одній калорії такої їжі міститься максимум корисних речовин.

Серед суперечок щодо лактози, глютену чи "шкідливості" м’яса існують основи, що не викликають сумнівів у науці про харчування:

Не переїдайте. Контролюйте споживання калорій, адже це запорука здорового тіла.

Отримуйте всі необхідні речовини з їжі. Збалансований раціон гарантує, що ваш організм працюватиме без збоїв.

Правило 80/20 - це не жорстка дієта, а комфортний спосіб зберігати баланс між здоров’ям і задоволенням. Дотримуючись цього підходу, можна не лише підтримувати вагу, а й отримувати насолоду від життя.