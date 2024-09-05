Тренер назвала простий та безкоштовний метод схуднення

Як ходьба допоможе схуднути

Крім того, ходьба в основному спалює жир, а не вуглеводи, що призводить до швидшої втрати жиру.

До того ж щоденна швидка прогулянка може підбадьорити ваше тіло, підняти настрій і полегшити повсякденну діяльність.

Коротка прогулянка після їжі здатна знизити рівень цукру в крові. 15 хвилинна прогулянка тричі на день (після сніданку, обіду та вечері) покращує рівень цукру у крові більше, ніж 45 хвилинна прогулянка в інший час протягом дня.

Коли ви втомлені, то прогулянка може стати для вас ефективним зарядом енергії. Вона збільшує потік кисню через тіло, підвищує рівень кортизолу, адреналіну та норадреналіну (гормони, що піднімають рівень енергії).

Ходьба омолоджує

Завдяки ходьбі ви можете себе відчувати молодшими. Витрачаючи купу грошей на процедури з догляду за обличчям чи масажі, ви маєте зрозуміти, що це не замінить здорового способу життя.

Зосередження уваги на ходьбі для здоров'я дійсно може створити оптичну ілюзію того, що ви молодші. Коли ви ходите з піднятою головою і витягнутою спиною, ваша постава покращується.