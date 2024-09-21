Ось чому ви не можете схуднути! Названо "приховану" причину

Чому ви можете не худнути

Експерти погоджуються, що втрата ваги відбувається, коли організм відчуває дефіцит калорій, тобто ви витрачаєте більше калорій, ніж споживаєте.

Персональний тренер з Британії Хлоя Томас повідомила, що цей дефіцит може викликати так звану "метаболічну адаптацію".

"Ваш метаболізм сповільнюється у відповідь на зменшення споживання калорій", - сказала Хлоя.

Ця адаптація може ускладнити продовження або підтримку втрати ваги. Експерт стверджує, що в кожного є своя "кінцева точка".

Під впливом складу тіла, швидкості метаболізму, генетики та регуляції апетиту цей маркер відображає вагу, при якій організм функціонує на найбільш стабільному, оптимальному рівні.

Хоча ваша вага може дещо коливатися у відповідь на зміни у звичках життя або факторах навколишнього середовища, організм зазвичай захищає цей діапазон ваги за допомогою механізмів, які регулюють відчуття голоду, витрати енергії та накопичення жиру.

Цей захисний механізм активується, коли ми відхиляємось надто далеко від цієї точки, і, незважаючи на всі наші зусилля, наше тіло протистоїть втраті ваги.

Ще одна причина, чому ваші кілограми стоять - це пріоритет кардіотренувань над силовими.

Фітнес-експерт і онлайн-тренер Рівер Харді каже, що силові тренування мають бути основою будь-якого фітнес-режиму.

"Кардіо - це чудовий додатковий інструмент, щоб спалити зайві калорії та спричинити більший дефіцит, ніж той, який вони зараз відчувають лише завдяки харчуванню. Але найважливішою частиною будь-яких тренувань є підняття вагів", - сказав він.

Хоча силові тренування можуть не відразу спалити стільки калорій, скільки кардіотренування, вони формують м’язову тканину, для підтримки якої з часом потрібно більше енергії та калорій.

"Вам не потрібно витрачати свій дорогоцінний час на години кардіотренувань у тренажерному залі. Під час силових тренувань ви можете зосередитися на певних м’язах, які можете тонізувати та створити форму", - додає експерт.