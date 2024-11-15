Тренер назвала найкращий кардіотренажер, який допомагає швидко схуднути

Як бігові доріжки допомагають схуднути

Доктор філософії, регулярні серцево-судинні вправи мають вирішальне значення для схуднення та покращення загального стану здоров’я.

Такі аеробні навантаження, як швидка ходьба, біг, плавання та їзда на велосипеді, допомагають збільшити частоту серцевих скорочень, спалювати калорії та прискорювати метаболізм, що є життєво важливими компонентами для скидання непотрібних кілограмів.

Сучасні бігові доріжки часто оснащені цифровими моніторами, які показують ваш прогрес, такі як відстань і час.

Є низка протипоказань для занять на біговій доріжці. Не можна тренуватися при наявності будь-яких захворювань у гострій формі або при загостренні хронічних патологій.

Протипоказаннями є бронхіальна астма, серцева та легенева недостатність, захворювання серця. Біг протипоказаний людям з остеохондрозом, порушеннями опорно-рухового апарату, травмами.

Тому при наявних будь-яких проблемах зі здоров'ям, варто проконсультуватись з лікарем.