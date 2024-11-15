UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Тренер назвала найкращий кардіотренажер, який допомагає швидко схуднути

Тренер назвала тренажер, який допомагає схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли мова йде про втрату вагу, то найкращим тренажером для схуднення є бігові доріжки. Тренер назвала всі плюси та мінуси такого тренажера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Як бігові доріжки допомагають схуднути

Доктор філософії, регулярні серцево-судинні вправи мають вирішальне значення для схуднення та покращення загального стану здоров’я.

Такі аеробні навантаження, як швидка ходьба, біг, плавання та їзда на велосипеді, допомагають збільшити частоту серцевих скорочень, спалювати калорії та прискорювати метаболізм, що є життєво важливими компонентами для скидання непотрібних кілограмів.

Сучасні бігові доріжки часто оснащені цифровими моніторами, які показують ваш прогрес, такі як відстань і час.

Є низка протипоказань для занять на біговій доріжці. Не можна тренуватися при наявності будь-яких захворювань у гострій формі або при загостренні хронічних патологій.

Протипоказаннями є бронхіальна астма, серцева та легенева недостатність, захворювання серця. Біг протипоказаний людям з остеохондрозом, порушеннями опорно-рухового апарату, травмами.

Тому при наявних будь-яких проблемах зі здоров'ям, варто проконсультуватись з лікарем. 

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиСпортзал