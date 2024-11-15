Тренер назвала найкращий кардіотренажер, який допомагає швидко схуднути

Коли мова йде про втрату вагу, то найкращим тренажером для схуднення є бігові доріжки. Тренер назвала всі плюси та мінуси такого тренажера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Як бігові доріжки допомагають схуднути

Доктор філософії, фізіолог, тренер з фітнесу та експерт з харчування Кріс Мором розповіла, що регулярні серцево-судинні вправи мають вирішальне значення для схуднення та покращення загального стану здоров’я.

Такі аеробні навантаження, як швидка ходьба, біг, плавання та їзда на велосипеді, допомагають збільшити частоту серцевих скорочень, спалювати калорії та прискорювати метаболізм, що є життєво важливими компонентами для скидання непотрібних кілограмів.

Дослідження 2021 року показало, що бігові доріжки є найефективнішим способом спалювання жиру під час тренувань порівняно з еліптичними тренажерами. Ймовірно, це пов’язано з універсальністю бігової доріжки, яка дозволяє поєднувати ходьбу і біг.

Біг на біговій доріжці (фото: Freepik)

Деякі бігові доріжки дозволяють імітувати різні рельєфи місцевості, додаючи різноманітності вашим тренуванням.

Сучасні бігові доріжки часто оснащені цифровими моніторами, які показують ваш прогрес, такі як відстань і час.

Використання бігових доріжок для інтервальних тренувань може принести ще більше користі для здоров’я. Зокрема, чергування періодів високоінтенсивного бігу та активного відновлення (ходьба) може покращити стан серцево-судинної системи та спалити багато калорій.

Кому не можна займатися на біговій доріжці

Є низка протипоказань для занять на біговій доріжці. Не можна тренуватися при наявності будь-яких захворювань у гострій формі або при загостренні хронічних патологій.

Протипоказаннями є бронхіальна астма, серцева та легенева недостатність, захворювання серця. Біг протипоказаний людям з остеохондрозом, порушеннями опорно-рухового апарату, травмами.

Тому при наявних будь-яких проблемах зі здоров'ям, варто проконсультуватись з лікарем.