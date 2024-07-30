Тренер назвала 5 факторів, без яких сідниці не будуть рости під час тренування

Чи треба їсти білок, щоб росли сідниці

Не всі білки однакові. Для росту м’язів потрібний так званий повний білок. Високоякісний протеїн означає, що він містить всі 9 незамінних амінокислот, які тіло людини не може виробляти самостійно.

Джерела повноцінних білків включають продукти тваринного походження, зокрема яловичину, свинину, птицю, рибу, молочні продукти та яйця.

Оптимальна кількість білка для споживання під час їжі залежить від особистих параметрів тіла та типу фізичної активності чи спорту, яким ви займаєтесь.

За словами експерта, білок важливий для відновлення і росту м’язів, але є декілька важливіших факторів, без яких сідниці точно не будуть рости. Варто врахувати:

тренування із вмиканням техніки НМЗ (нейромʼязовго звʼязку)

правильна поставлена техніка вправ

регулярність та прогресування в тренуваннях

робота із мобільністю кульшових суглобів, які дозволять виконувати вправи із більшою амплітудою руху

збалансоване харчування, в якому переважають вуглеводи. Тому що саме вони дають енергію для тренування

Помилки, через які не вдається накачати сідниці

Ви робите не ті вправи

Щоб накачати сідниці усі часто використовують присідання, випади і станову тягу. Однак, за рахунок того, що ви розгинаєте коліна, частина навантаження йде на передній стороні стегна, які відповідальні за ці рухи.

Щоб навантажити тільки сідничні м'язи, потрібно робити вправи, в яких стегна розгинаються під навантаженням, а коліна при цьому залишаються в одному положенні.

Недостатнє навантаження м'язів

Якщо ви тренуєтеся з легкими гантелями або взагалі без ваги, може знадобитися близько 20-30 разів в підході, щоб забезпечити достатнє навантаження. Тому варто поступово навантажувати м'язи, щоб досягнути результату.

Не відновлювати сили

Щоб м'язи росли, їм потрібне не лише навантаження, але і відновлення. Варто качати сідниці не частіше 2-3 разів на тиждень, а в інші дні займіться іншими групами м'язів.