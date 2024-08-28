Тренер Мандзяк розповів, які саме продукти треба обмежити при схудненні

Всім хто хоче схуднути треба знати найважливішу річ, що вага тіла залежить від сумарної кількості їжі.
Які продукти треба обмежити, якщо ви хочете скинути вагу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога ВІктора Мандзяка у Facebook.
Мова йде про жири. Звісно, що жирні продукти набагато калорійніші від тих, де мало жиру.
"Кисломолочний сир з 9% жиру вдвічі калорійніший від його нежирного брата. Мармурове жирне м'ясо в 2,5 рази калорійніше від нежирної телятини. Чистий жир (олія) більш як в два рази калорійніший від чистого вуглеводу (цукор)", - написав експерт.
За словами Віктора, наш організм зберігає запаси саме жиру, тому що там є енергія.
"Саме тому в кілограмі олії 9000 калорій, тоді як в кілограмі цукру всього 4000. Жири більш як два рази калорійніші від вуглеводів, і це впливає дуже багато на що з точки зору схуднення", - розповів нутриціолог.
Віктор навів приклад, що в культовому експерименті 1995 року було показано чітку закономірність: чим більше в продукті жиру - тим менш він ситний .А науковий консенсус на цей час щодо ситності макронутрієнтів наступний: білки найбільш ситні, жири найменситні, вуглеводи посерединці.
"Майже вся гіперсмачна їжа - це комбінація вуглеводів з жиром: бургер, картопля фрі, чіпси. Більшість найсмачніших солодощів - це не цукор, а цукор з жиром: шоколад, вафлі, морозиво, тістечка - це все цукор та жир. І коли ми зменшуємо споживання жиру, ми не можемо обійти таку їжу стороною, ми її вимушені обмежити", - повідомив Мандзяк.
Висновки можна зробити такі, що не треба повністю виключати жири з раціону, треба просто їх обмежити, якщо ви бажаєте схуднути. Є корисні жири, наприклад жирна рослинна їжа (авокадо, горіхи, насіння), жирна морська риба.
Нагадаємо, що відомий тренер Мандзяк розкрив головний секрет схуднення.
До цього, тренер відповів на найпопулярніше питання, скільки треба пити води.